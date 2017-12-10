Android 8.1 Güncellemesi Başlıyor

Özellikle yüksek donanımlı cihazlar için önemli duyuru Android oreo yani 8 sürümü için yeni güncelleme 8.1 geliyor. Google’ın en geç bugün güncelleme yi sunması bekleniyor.

Güncellemeyi alacak Nexus, Pixel ve Pixel 2 modelleri Güncelleme yi ilk alacak cihazlardan elbette Android One projesi kapsamında kalan telefonlarda Güncellemeyi ilk alacak cihazlar ama yüksek donanımlı amiral gemisi cihazlarda şirketlerin arayüz ve uygulamalarını bu güncellemeye uyarladiktan sonra güncellemeyi telefonlarına sunacaklar.

Yukarıda adı geçen cihaz sahipleri telefon yazılımından güncellemenin verilip verilmediğini kontrol etmeye başlasınlar. Ayrıca Android resmi Twitter ve Facebook ayrıca Google Plus profillerini de takibe alsınlar. Güncelleme duyurusu oralardan da yapılacaktır. Güncelleme bölge saat farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir.