Android 10 Ne Zaman Yayınlanacak?

Android’İn son sürümü Android Q Google’ın duyurduğu ismiyle Android 10 ne zaman telefonlara gelecek? Bakın resmi ağızdan Android 10’un çıkış tarihi ile ilgili neler çıktı? İlk önce hangi cihazlara gelecek ve resmi çıkışı ne zaman yapılacak?

Android 10

Google, tatlı isimleri verdiği Android sürümlerine bu sefer sadece Android 10 dedi. Bir Pixel kullanıcısının sorusunu cevaplayan Google çalışanı 3 Eylül 2019 tarihini işaret etti. Yani bir kaç gün içinde Android’in tanıtılması ya da Android hakkında daha fazla edinilmesi bekleniyor.

Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL ve Pixel 2 /2 XL gibi modellere ve eski modellere ilk önce sunulacak. Daha sonra Android One kapsamında olan modeller güncellemeyi alacak. Bu sırada şirketler güncellemeyi kendilerini düzenlemeye başlayacak ve yakın zaman içinde de diğer telefonlara gelmeye başlayacak.

Android 10, katlanabilir telefon desteğinden, 5G desteğine, akıllı cevap özelliğinden gizlilik ve güvenlik güncelleştirmelerine ve daha bir çok özelliğe sahip. Sizin telefonunuz için ne zaman Android 10 güncellemesi yayınlanacak merak ediyorsanız mutlaka bizi takip edin.