Android 10 İçin İşlevsel Klavye Güncellemesi

Google, insanların hayatını kolaylaştıracak bir basit olsa da etkili güncelleme üzerinde çalışıyor. Android 10 için gelecek bu özellik sayesinde artık kopyala yapıştır daha etkili olacak. Daha kullanışlı hale kopyala yapıştır özelliği Android 10 ile birlikte bütün cihazlara varsayılan olarak gelecek.

Bazı klavyelerde bu özellik bulunuyor

Kopyala yapıştır özelliğinden bahsedecek olursak bir metni seçtiğiniz ve kopyaladığınız zaman başka bir metin giriş alanına tıkladığınız zaman klavye size kopyaladığınız metni yapıştırmanızı öneriyor. Bu özellik Swiftkey klavyede etkin şekilde kullanılıyor. Huawei cihazlarda da olduğu biliniyor.

Android bu basit görünse de etkili özelliği bütün cihazlarda kullanıma sunacak. Muhtemelen bunu da Google Klavye ile yapacak. Şimdi Swiftkey indirirseniz zaten bu özelliği kullanabilirsiniz. Örnek görsel olarak da aşağıdan Android 9 lu cihaz olan Xiaomi Mi 6 üzerinden kaydedilen ekran görüntüsünü gösterebiliriz. Android 9 olmasına rağmen özellik var çünkü Swiftkey klavyede etkin şekilde kullanılabiliyor.