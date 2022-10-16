Amazon’dan Satış Yapmak İçin Amazon Danışmanlığı

“Türkiye’yi bölgesel e-ticaret üssü” yapma amacıyla uzun yıllardır hizmet veren Markazon Danışmanlık, Amazon Satış Danışmanlığı konusunda profesyonel destek veriyor. Amazon’da satış yapmak isteyen girişimcilere Amazon’un tüm satış yöntemlerini göstererek dolar kazanmalarına aracılık ediyorlar. Markazon Danışmanlık’tan Amazon Satış Danışmanlığı hizmeti alarak siz de Amazon’dan satış yapmaya başlayabilirsiniz.

En İyi Amazon Danışmanlık Firması Markazon

Türkiye’de amazon danışmanlık hizmeti veren firmaların büyük bir çoğunluğu video eğitimler ile hizmet vermektedir. Çoğunluğu ise “belirli bir süre kadar” danışmanlık vermekte. Oysa ki Amazon çok büyük bir platformdur ve her geçen gün güncellenmeye devam etmektedir. Bu büyüklükteki platformu öğrenmek ise uzun bir süreye yayılmaktadır.

Markazon, tüm danışmanlık alan müşterilerine birebir, sınırsız amazon danışmanlık hizmeti vermektedir. Tek bir sefer ödeme ile sürekli destek alabileceğiniz Markazon Danışmanlık’ı 5 yılı aşkın satış deneyimi bulunan Amazon Uzmanı Orhan Kılıç, Amazon Uzmanı Uğur İnce ve girişimci Necati Öztürk tarafından kurulmuştur. Amazon satış danışmanlığı konusunda aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Markazon’la tanışarak siz de Amazon’dan dolar kazanmaya başlayabilirsiniz.

Amazon Danışmanlığı Neleri Kapsıyor?

Markazon’dan amazon danışmanlık hizmeti aldığınızda ilk olarak Amazon alıcı hesabınız, alıcı satıcı hesabınız ve amazon’dan ödeme alabilmek için yurtdışı banka hesaplarınız açılıyor. Sonrasında hızlı satış alabilmek için Buybox çalışması yapılıyor. Amazon’da normal şartlarda yeni hesaplara Buybox alabilmek için 3 ay beklenmesi gerekiyor ancak Markazon’un geliştirdiği teknikler sayesinde hızlı şekilde ilk haftadan buybox alınıyor.

İlk satış geldikten sonra ürün yükleme, müşteriyle mesaj ile görüşme, ürün analizleri, program kullanımı, amazon satıcı hesabı kullanımı ve banka hesap entegrasyonları yapılıyor. Bu sürete tüm satış süreci boyunca Markazon Danışmanlık olarak sınırsız olarak destek veriliyor.

Markazon’un sunduğu bazı hizmetler:

Amazon danışmanlığı

Amazon eğitimi

İngiltere şirket açılışı

Amerika şirket açılışı

Amazon hesap açılışı

Amazon Buybox çalışması.

Markazon Danışmanlık Güvenilir Mi?

Markazon Danışmanlık, İSTANBUL A.Ş. bünyesinde hizmet veriyor. Tüm işlemlerini resmi olarak gerçekleştiren firmanın yasal adresi ise Capital Ticaret Merkezi’nde bulunuyor. Mersin merkezli olarak çalışan markazon danışmanlık firması, Türkiye’nin her yerinden girişimcilere online canlı bağlantılar ile birebir kişiye özel amazon satış danışmanlığı hizmeti veriyor.