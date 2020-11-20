İlk duyulduğunda kulağa pek mantıklı gelmese de alışveriş yaparken para kazanmak isteyenlere hizmet veren iade.com sitesi ile kazanç sağlamak mümkündür. Bunun nasıl olduğu ise merak konusudur. Hiçbir sitede bulunmayan bir özellik olarak karşımıza çıkan iade.com yapılan alışverişlerin karşılığında anında kazanç olanağı sunuyor. Anlaşmalı olan mağazalara sitemiz üzerinden giriş yapmanız indirim kazanmak için yeterlidir.

Para İadesi Hangi Sitelerde Geçer?

Sitemizin anlaşmalı olduğu pek çok yıldız alışveriş sitesi bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak; gratis, ebebek, trendyol, colins, taç, modanisa, karaca gibi pek çok mağazayı ve iade oranlarını iade.com üzerinden takip edebilirsiniz. Alışveriş keyfinin kazanca dönüştüğü bir ortam olan iade.com ile ucuz alışverişin tadını çıkarın. Anlaşmalı olunan sitelerden alınan reklam gelirlerinin bir kısmının alışveriş sonrası müşterilere dağıtılması yoluyla sistemimiz çalışmaktadır.

Para İadesi Nasıl Gerçekleşir?

Para iadesi almak için yapmanız gereken tek şey ücretsiz olarak iade.com sitesine üye olmaktır. Site üzerinden anlaşmalı alışveriş sitesine yapmış olduğunuz tıklama sonrası siteye verilen kazancın bir kısmı siz müşterilere iade edilmektedir. Ayrıca bu işlem için beklemeye de gerek yoktur. Pek çok ünlü ve marka trendyol alışveriş sitesi ile anlaşmalı olması dolayısı ile aslında hemen hemen her gün yapılan alışverişten kar elde etmek mümkün hale gelir.

Para İadesi Ne Zaman Gerçekleşir?

Haftalarca beklemeye gerek kalmadan sitemiz aracılığı ile para iadesi bir sonraki iş günü mesai sonuna kadar banka hesaplarına aktarılmaktadır. Alışverişlerin iptal edilmesi de bu durumu değiştirmez. Tekrar hesabınızdan paranızın çekilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Bunun yerine eski bakiyeyi başka para iadeleri kazanarak artırabilirsiniz. Alışveriş yaptıkça kazandıran iade.com sitesi alışveriş dünyasında ülkemizde bir ilke imza atıyor.

Alışveriş Başına İade Oranı Aynı mı?

Yapılan alışveriş sektörü ve markaya göre oranlar değişkenlik göstermektedir. Bu değişiklik 1 ile 10 arasındadır. Alışveriş yapılan tutarında bunda katkısı büyüktür. Hangi sitelerden ne kadar indirim sağlanacağı ise kolaylıkla bulunabilmesi açısından sitemiz aracılığı ile alfabetik olarak listelenmektedir. İnternet üzerinden alışverişin oldukça yaygınlaştığı günümüz sürecinde alışveriş yaparak para kazanmayı vadeden sitemiz ile güven içerisinde çalışabilirsiniz.

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