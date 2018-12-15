AKN Kalkınca İnternet Fiyatları Ne Olacak?

BTK’nin açıklamasının ardından internet servis sağlayıcıları için kabus dolu günler başladı. AKN saçmalığının kalkmasına karar verilmişti. Bakın sonrasında genel olarak ne olacak?

1 Ocak 2019 itibari ile adil kullanım kotası kalkıyor. Bundan sonra limitinizi aştığınız zaman hızınız düşmeyecek.

Bildiğiniz gibi bütün internet sağlayıcıları yüksek kotalı tarifleri yüksek diyarlardan satıyordu. Bu şekilde daha fazla para kazanıyordu. Artık ayrım kalmadığı için fiyat farkı olmayacak ama değişecek bir şey var.

Tarife fiyatları yükseliyor. Yeni abone olacak ya da taahhütünü devam ettirmeyen kullanıcılar artık yüksek fiyattan AKN ‘siz internet kullanacak. Fiyatlarını ilk açıklayan Turktelekom oldu ama çok tepki çekti. İşte Turktelekom muhtemelen uygulayacağı fiyatlar,

Görüldüğü üzere 100 TL altında fiyat yok. Bu AKN ‘yi çok arayacak gibiyiz. Bu fiyatlara internet kullanmak oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

BTK, AKN kalkışından sonra herhangi bir fiyat artışı yaşanmayacak açıklaması yapmıştı. TTNET ‘den de aynı açıklama geldi ama aboneliği devam ettirenlere. Yeni abone olanlara ya da taahhüt etmeyenlere yukarıdaki fiyatlar uygulanacak.