Akıllı Tshirt’ü Çok Seveceksiniz

İsveç’te üretilen ve arttırılmış gerçeklik tshirtü olduğu söylenen bir ürün görücüye çıktı. Oldukça eğlenceli olan Tshirtü siz de sevebilirsiniz. Özelliklerine geçmeden önce işin temelinden bahsedelim. Bir çok kişi tshirtü bir mesaj vermek için kullanıyor. Bunun için önünde mesaj içeren görsel ya da yazılar bulunuyor. Bu kişilere tek bir tshirtle çok sayıda mesaj verme yolu açıldı. Bunun için ihtiyacınız olanlar;

1 adet ilgili tshirt

Tshirtün mobil uygulaması

1 adet telefon.

Gelin şimdi Tshirt’ün nasıl çalıştığına bir bakalım.

Tshirtü incelediğiniz zaman klasik beyaz bir tshirt olarak görülüyor. Elbette çıplak gözle bu şekilde görülen tshirt, kendi uygulaması üzerinden telefonla baktığınız zaman kusursuz olarak çeşitli tasarımları tshirtün önüne ya da arkasında göstermeniz mümkün oluyor. Görselleri inceleyin.

Elbette günlük hayatta kullandığınız zaman basit bir tshirtten fazlası değil ama özçekim ve fotoğraf çektirmek son zamanlarda oldukça moda olan bir konu bu nedenle fotoğraflarınıza tshirtünüzü de ekleyebilirsiniz. Tshirt piyasaya çıktığı zaman 11€ fiyat etiketinde satılacak.