Akıllı Telefon Bağımlılığı Nedir?

Ülkemizden bahsedecek olursak nüfusun %80’inin cep telefonu var ya da bir cep telefonuna erişimi var. Anne babalar çocuklarına cep telefonu almamış olsa bile uslu durmaları dediklerini ya da ödevlerini yapmaları sonucu cep telefonlarını onlara veriyor. Bu nedenle en kötü ihtimalle ülkemizde nüfusun %80’inin cep telefonu bulunuyor. Peki bu doğru mu? Cep telefonu bağımlılık yapıyor mu? Cep telefonu bağımlılığı nedir?

Günümüzde cep telefonu kullanımı oldukça yaygınlaştı. Cep telefonu kablosuz iletişim her zaman her yerde lazım olurken şimdi cep telefonundan internete kolay erişim ve sosyal ağlar derken insanlar cep telefonunu yanından ayıramaz hale geldi. Bir de bütün bunların üzerine oyun bağımlılığı eklenince cep telefonu olmadan yaşayamayacağını düşünen insanların sayısı her geçen gün artıyor. İşte bağımlılık budur.

Yapılan araştırmalar neticesinde cep telefonu olmadan bir gün geçiremeyeceğini söyleyen insanların sayısı oldukça fazla. Bazılarımız yanımızda tuvalete bile götürüyoruz. Bazılarımız günde 2 seferden fazla şarj ediyoruz. Peki bütün bunlar normal mi ve bizi nasıl etkiliyor? Elbette hiçbiri normal değil ve olumsuz sonuçları bulunuyor.

Gençler üzerinde konuyla ilgili bir araştırma yapıldı ve cep telefonu bağımlılığı olan, sosyal medyadan veya bir oyundan ayrılamayan ve ayrıca başka birşeye zaman ayıramayan ya da daha az ayıran gençlerde yani telefon bağımlılığı olan gençlerde depresyon, anksiyete ve insomni gibi durumlar sıklıkla görülmeye başladı. Cep telefonu bağımlılığı olmayan gençlere göre daha yüksek seviyede bu sıkıntılara yakalanma oranları bulunuyor.

Peki cep telefonu bağımlılığının çözümü ne? Şimdilik çözüm yok ama araştırmalar var. MRS adı verilen sinir hücrelerini daha aktif hale getirmeyi başaran bilim adamları bu insanlarda cep telefonu eğiliminin ya da bu bağımlılığın daha da az olduğu veya azalmaya başladığını gördü. Kötü olan şu ki insanlar yakında cep telefonu bağımlılığı hastalığına yakalanacak ve MRS sinir hücreleri bunun çözümü olacak.