Akıllı Saatlere Spotify Güncellemesi

Akıllı saatler için ayrıca geliştirilmiş WearOS işletim sistemine Google, son güncelleme ile müzik severlerin hoşuna gidecek bir değişiklik yaptı. Artık müzik dinlemek için herhangi bir başka cihaza ihtiyaç duymadan saatinizden dinlemeniz mümkün olacak. işte WearOS’a gelecek o güncellemenin detayları;

Güncelleme ile WearOS kullanan saatlerinize herhangi bir işlem yapmadan Spotify ekli olarak gelecek. Yani sonradan indirmeniz gerekmeyecek.

Bunun yanında Spotify, tam entegre şekilde gelecek ve tamamen uyumlu olacak.

Bununla birlikte şarkı geçişleri ve diğer kontroller de saat üzerinden basit bir şekilde yapılabilecek.

Son olarak saatinizden hoparlöre ya da başka bir cihaza sesi aktarmanız ve oradan dinlemeniz de mümkün hale geliyor.

Müziği aktarmak için Spotify eklentisine ihtiyaç duyacağınızı hatırlatalım. Bazı modellere entegre gelmeyecek olan uygulamayı marketten indirmeniz daha basit hale geliyor. İndirip kullanmaya da başlayabilirsiniz.