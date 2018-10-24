Akıllı Araç Plakası Nedir?

Yakın zaman içinde hayatımıza gireceği düşünülen Akıllı Plakalar bir çok kişi tarafından kullanılmaya başlandı bile. Peki nedir bu akıllı Ataç plakası? Ne işe yarar?

Genel olarak araç plakası aracın kayıtlı olduğu ülkeyi, kayıtlı olduğu şehri ve kendine özgü numarasını gösterir. Ait olduğu aracın rengine kadar bütün bilgileri depolanmıştır ve ilgili birimler tarafından görünebilir. Ayrıca sahibi de ortaya çıkar. Plaka, aracın kimliğidir.

Bu durum yakın gelecekte biraz değişecek. Yukarıda saydığımız bilgilerin dışında ayrıca sahibine dd yardımcı olacak akıllı plakalar geliyor.

Akıllı plaka şimdilik sadece Android cihazlarla uyumlu çalışarak sahibine yakınlık sensörü imkanı tanıyacak. Şöyle ki park esnasında çok yaklaştığınızda ön ve arka taraf için telefonunuza anında bildirim gelecek. Bu bir çok arabanın standart özelliği olsa da, bu araçlar bildirimi kendi içinde yapıyor. Telefona bildirim gelmiyor. Ama akıllı plaka sayesinde telefona bildirim alabileceksiniz.

Bununla birlikte ayrıca GPS özelliği sayesinde aracınızın nerede olduğunu uzaktan bilme imkanınız olacak. Yine bu özellik üst düzey yüksek sınıf araçlarda olabiliyor ya da sonradan taktırılabiliyor. Lakin herkesin buna imkanı da yok. Akıllı plaka ile bu özellik bütün araçlara geliyor.

Bir başka akıllı plaka özelliği, kablosuz bir sisteme sahip olması. Herhangi bir kablo kullanılmıyor. Kendi güç kaynağından enerji aldığı için aracınızda kalabalığa neden olmuyor.

Plaka sökülürse ne olur? Akıllı plakanızın özellikleri biter, aracınızı değil plakanızı bulursunuz. Bunu da aracı çalınanlar için bir uyarı olarak eklemek istedim. Bu sisteme güvenerek akıllı plakalar geçilmez. Yine de mantıklı bir teknoloji desek yanlış olmaz.