Akçay, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı sahil kasabasıdır. Kış aylarında nüfusu 10 binler tarif edilirken yaz ayalarında bu sayı 100 binlere çıkmaktadır. İstanbul’a yakın olmasından dolayı tatil yapmak isteyen İstanbulların ilk tercih yeri olmaktadır.

Akçay konum olarak Kaz Dağları çok yakındır. Havasının temiz olması sebebi Kaz Dağlarında gelen oksijenin fazlalığındadır. Özellikle yaz aylarında ülkemizdeki bir çok turizm beldesindeki nem Akçay’da olmamaktadır. Nem olmamasının sebebi Kaz Dağlarında bulunan zeytin ağaçlarıdır. Havadaki nemi alan zeytin ağaçları havanın nemli olmasını engellemektedir.

Akçay’a tatile gelmişken etrafı keşfedip gezilecek yerleri öğrenmek istiyorsanız bu yazımızı mutlaka baştan sonra dikkatlice okumalısınız. Bölgenin en değerli hazinesi kuşkusuz Kaz Dağlarıdır. Kaz Dağları çok geniş bir alanı kapsıyor tek başınıza Kaz Dağlarını planlı olarak gezmeniz oldukça zordur. Bu sebeple size Kazdağları Turlarını katılmanızı tavsiye ediyoruz. Akçay’da bir çok seyahat acentası Kazdağları Turları düzenliyor ama bunların arasında en iyi hizmeti kuşkusuz Miss Turizm’im vermektedir.

Bölgeye hakim rehberlerle Akçay’dan çıkış yaparak Kaz dağlarını keşfedebilirsiniz. Kazdağları köylerini gezip doğa harikası yerleri görmek için sizlere Kazdağları Şelale Turu’nu öneririm. Bu tura katılarak göreceğiniz yerler; Hasanboğuldu, Sütüven Şelales, Sarıkız Müzesi, Adatepe Köyü ve Zeus Altar’dır. Programda olan bu yerleri kendi başınıza bir gün içinde gezmeniz olanaksızdır. Hasanboğuldu gittiğinizde mutlaka gölette yüzün ve bol bol oksijen alıp güzel anılarınızı fotoğraflamayı unutmayın.

Akçay’da tatile gelen birisi turlara katılarak birçok yeri günübirlik gezebilir. Akçay çıkışlı günübirlik turlar; Bozcaada turu, Ayvalık tekne turu, Çanakkale şehitlik turu, Çeşme Alaçatı turu, Jeep Safari turu, Assos turu ve Dikili tekne turudur.

Edremit Kocaseyit havalimanında her gün İstanbul uçuşları sabit olarak yapılmaktadır. Akçay ile havaalanı arası yaklaşık 17 km’dir. 45 dakikalık uçak yolculuğu yaparak ülkemizin cennet köşelerinden olan Akçay’a ulaşarak dünya mirası Kaz Dağlarını keşfedebilirsiniz.