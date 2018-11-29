Aile Hekimimi Nasıl Öğrenebilirim?

Uzun zamandır kullanımda olan aile hekimi sağlık hizmeti bir çok insanın merak ettiği konu. 2010 yılından bu yana aile hekiminizi bilmiyor olabilirsiniz. Ya da daha yeni taşındınız ve ikamet ilginizi değiştirmiş olabilirsiniz. Ya da devlet yaptığı duyuru olan “Bakanlık kendi planlaması dahilinde, hastaların kaydını istediği hekimden silip kendi uygun gördüğü hekime alabilir.” bildirin göre aile hekiminizi değiştirmiş olabilir. Peki aile hekiminizi nasıl öğreneceksiniz?

Aile hekiminiz kim? Öğrenmek için 2 basit yöntem.

İlki e-devlet üzerinden giriş yapmak. Akabinde arama satışına aile hekimi yazarak çıkan sonuçlardan aile hekiminiz kim öğrenebilirsiniz.

Diğer yöntem cep telefonundan mesaj atmak. ( Operatörler ücret alabilir)

Turkcel: AH boşluk Kimlik numaranızı yazın ve 7777 ‘ye gönderin.

Turktelekom: AH boşluk Kimlik numarası yazın ve 5115 ‘e gönderin.

Vodafone : HEKIM boşluk Kimlik numarası ile 5115’e mesaj atın.

Bu yöntemlerle aile hekiminizi öğrenmemiz mümkündür.