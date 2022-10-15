Aidatsız Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Aidatsız kredi kartı başvuruları son dönemde patladı. Artık banka müşterileri kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerden şikayetçi olduğundan dolayı mevcut kartını kapatarak aidatsız kart başvurusu yapıyorlar. Peki hangi aidatsız kredi kartı daha iyi? En kolay aidatsız kart hangi bankada? Tüm soruları yanıtladık.

Son dönemde aidatsız kredi kartı başvurularında büyük bir artış gözlemlendi. Kredi kartlarından alınan yıllık aidat ücretleri tüketicileri aidatsız kredi kartlarına yönlendiriyor. Aidatsız kredi kartı veren bankalar ise tüketicilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Siz de en iyi aidatsız kredi kartının hangisi olduğunu bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

En iyi aidatsız kredi kartı hangi bankada?

En iyi aidatsız kredi kartını tespit edebilmek için öncelikle ihtiyacınıza göre hangi kartı alacağınıza karar vermelisiniz. Enpara aidatsız kredi kartı, diğer bankaların sunduğu kredi kartlarının sunduğu tüm özellikleri kapsıyor. Ayrıca Bddk yasalarına göre tüm bankalar aidatsız kredi kartı vermek zorunda. Bir müşteri aidatlı olan kredi kartını istediği durumda aidatsız olarak değiştirebilir. Eğer banka kredi kartınızı iptal etmek istemiyor veya aidatsız ile değiştirmiyorsa bu durumda Bddk şikayet e devlet sayfasından bankayı şikayet edebilirsiniz.

İşte en iyi aidatsız kredi kartı veren bankalar:

Akbank Free Kart

Enpara Aidatsız kredi kartı

Cepteteb – Dijital kart

Garanti Bonus Flexi

Denizbank Net Kart

Ziraat Bankası Bankkart

QNB Finansbank – FixCard

Yapı Kredi World Eko Kart

Vakıfbank Tercih Kart

Kredibankalar.com sitesinde yer alan aidatsız kredi kartı sayfasından tüm bankaların aidatsız kredi kartlarını karşılaştırabilirsiniz.

Tüketici Yasası’nda yapılan güncelleme sonrasında bankalar aidatsız kredi kartı çıkarmaya başladılar. Birçok banka aidatsız kredi kartlarına puan ve taksitli alışveriş özelliği vermese de artık Enpara gibi bankaların kredi kartları diğer kredi kartlarıyla tüm özellikleri taşımaktadır. Enpara gibi dijital hizmet veren bankalar taksitli alışveriş, nakit çekim, sonradan taksitlendirme gibi özellikleri aidatsız kredi kartında bulunmaktadır.