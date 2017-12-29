Ağ Tarafsızlığı Nedir? Neden Engellendi?

Amerikada geçtiğimiz günlerde karara bağlanan bir durumdan bahsedeceğiz. Ağ tarafsızlığı yani Net Neutrality kavramından. Ağ tarafsızlığı nedir? Bu kavramla herhangi bir internet sitesi bir server ya da sanal ortamda bir yere eşit şekilde erişebiliyorsunuz. Yani siz bugün ülkemizde aorhan.com a ya da bulunduğu servera nasıl erişebiliyorsanız Google.com a da aynı hızda ve aynı şartlarda, kalitede erişebiliyorsunuz. Bu ağ tarafsızlığı sayesinde oluyor. Ama Amerikada kaldırılan bu olgu sizlere bazı değişiklikler yansıtacak.

Amirakada ve bu kararı uygulayan bir kaç ülkede farklı sen sitesi ve servislere erişmek için ek ücret ödeyeceksiniz. Hemen belirtelim, bu durum şimdilik ülkemizde geçerli değil ama btk ne yapar böyle bir karar alır mı bilemiyoruz.

Ağ tarafsızlığının kaldırılması ne gibi zarar getirir ya da ne gibi fayda sağlar. Durum şu, internete erişmek için bir ücret ödüyorsunuz. Bu ücretin üstüne bir de belirli sitelere erişmek için biraz daha ödeyeceksiniz. Ödemediğiniz takdirde düşük hız ve kalitede bu servislere yine erişim olacak. Bu karar gereksiz yerlere gereksiz ödemeler yapmamanıza olanak tanıyacaktır. Örneğin interneti sadece mail ve bir kaç haber okumak için kullanıyorsunuz bu durumda paketinize sadece yahoo paketi eklemeniz yeterli olacaktır.

Dediğim gibi bu durum ülkemizde şimdilik yok. Ama gelecek ne gösterecek bilemeyiz.