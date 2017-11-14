Adsense’ten Pin Gelmiyor

Adsense, Google’ın reklam yayınlayarak para kazanabileceğiniz bir hizmeti. Kayıt olmak, onay almak reklam göstermek oldukça zor. Peki kayıt oldunuz onay aldınız bu kadarla bitiyor mu? Hayır.

Adsense gerçek kişilerin reklam yayınlaması herkesin kayıtlı ve düzgün şekilde reklam göstermesi için başka onay aşamaları bulunuyor. Buna Adsense Pin deniliyor. Reklamlariniz gösterilmeye başladıktan sonra sizden piminizi girmeniz isteniyor ve bunun için sizlere bir kaç ay sure veriliyor. Burda dikkat etmeniz gereken, doğru isim ve adresi kullanmanız. Herşey düzgün olduğu halde pininiz gelmeyebilir. Peki nasıl piminizi gireceksiniz?

Adsense’ten Pin istemek ayda bir oluyor. Gelmediyse tekrar isteyebilirsiniz. Ama yine gelmiyorsa süreç belli bir aşamaya gelince 4 kez falan istediğiniz halde pininiz gelmediyse elle doğrulama yapacaksınız. Ama dediğim gibi bu belli süre sonunda aktif olan bir işlem.

Aktif olduğu zaman kimlik tarayıp giriyor ya da aynı adrese kayıtlı bir faturayı taratıp gönderebiliyorsunuz. Akabinde manuel olarak pin girme işlemini yapabiliyorsunuz.