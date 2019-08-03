Adobe Flash İptal, Gizli Mod Çok Popüler Olacak, Chrome 76’da Neler Var?

Google, dünyanın en ünlü tarayıcısını güncelleştirdi. Güncellemeyle birlikte Chrome masaüstü 76. sürüme yükseldi. Bu güncellemede çok önemli değişiklikler var ama bunlardan 2’si daha önemli. Bunlardan birisi flash desteği ikincisi de gizli moda gelen yenilik.

Adobe Flash kapatıldı

Google Chrome için adobe flash player 76. sürümle birlikte varsayılan olarak kapalı geliyor ve bu altyapıyla çalışan ya da çalışan bir içeriğe sahip olan sitelerde bu kısımlar gösterilmeyecek. Bunun için webmasterların şimdiden değişiklik yapması iyi olacaktır.

Adobe flash player için Chrome 2020 yılında tamamen desteğini kesecek. O zamana kadar hala kullanmak isterseniz chrome//flash yazarak bu dahili eklentiyi hala kullanabilirsiniz.

Gizli moda yeni yetenekler

76. sürümle birlikte Chrome gizli moda yeni özellikler eklendi. Daha önce yeterince gizli olmadığı ortaya çıkan Chrome gizli mod, 76. sürümle birlikte yeni yetenekler kazandı. Abonelik sistemiyle çalışan web siteleri normal tarayıcıda içeriğin bir kısmını gösterirken devamı için kısıtlama uyguluyor ve abone olmazsanız içeriği göstermiyordu. Bunun gibi bir çok haber sitesi olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer gizli modda bu siteye girerseniz böyle bir kısıtlama olmayacağı gibi sizden abone olmanız da istenmeyecek.

Bazı amatör internet siteleri de içeriği gizleyerek çeşitli sosyal medya sitelerine insanları zorla abone yaparak içeriğin açılmasını sağlıyordu. O siteler üzerinde işe yarıyor mu hep beraber göreceğiz.