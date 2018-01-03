Arkadaşlar merhaba bugün yapmış olduğum projenin çizimlerini sizlerle paylaşacağım.Daha sonra Pıd ve Arduino kısmına giriş yapacağız.

Öncelikle seçmiş olduğunuz malzeme en önemli unsurlardan birisidir.Ben projemde alüminyum kullandım.Kullanabileceğiniz bir sürü malzeme bulunmakta fakat bu malzemeyi seçerken dikkatli olmanızı öneririm.Alüminyum seçme nedenim drone’un hafif ve aynı zamanda dayanıklı olmasını sağlamaktır.Ağırlığı önemli değil derseniz eğer çok daha sağlam bir malzeme seçebilirsiniz.Genellikle tercih edilenler plastik ya da karbon fiber’dir.Profesyonel bir drone yapmak için karbon fiber tercih etmek doğru olacaktır.Malzemeyi seçtikten sonra ikinci aşama çizimleri gerçekleştirmek.Ben çizim için SolidWorks kullandım.Daha farklı bir program kullanabilirsiniz.3D yazıcı ile çıktı alacaksanız AutoCAD3D,Solidworks,Catia,Rhino,SketchUP,Blender programlarından birini kullanmalısınız.Çizimde ne kadar çok parçanız olursa o kadar deneme şansınız olacaktır.Yani demek istediğim yaptığınız drone ilk denemede başarılı olmayabilir,düşebilir,kırılabilir,malzemelere zarar gelebilir.Bu tarz bir durum olduğunda parçaları çok kolay şekilde çıkartıp yerine yeni parçayı entegre edebilmelisiniz.Sürekli başa dönmeniz gerekmez.Tabi ki bu benim izlediğim bir yöntem..

Birleştirilmiş hali(Tricopter)

1.FRAME

Frame,malzemelerin konulabileceği üzerinden bağlantı kablolarının,güç dağıtım panosunun da üzerinde bulanabileceği üründür.Kısaca araç için bütünlüğü sağlayan parçadır.

2.ÜST KANAT

Üst kanat,framelerin bir arada tutulması için önemli bir parçadır.Frameler için önemli olduğu gibi alt kanatlar içinde destek amacıyla kullanılmaktadır.Motor’un yukarı doğru çekiş kuvvetinden dolayı dengesiz kalkış yapılmaması için aracın bütünlüğü önemli olup bütün parçalar bunu sağlamak için yapılmıştır.

3.ALT KANAT

Fırçasız motorların bulunacağı parça olması sebebiyle en dayanıklı parça bu olmalıdır.Motorların çekiş kuvvetine karşı parçadaki çok küçük bir değişiklik aracın stabilitesini bozacaktır.Parçada bulunan delikleri fırçasız motorun alt kısmındaki deliklere göre çizmelisiniz.Yoksa haftalarca uğraşmak zorunda kalırsınız benim gibi.( :

4.İNİŞ TAKIMLARI

Hava aracı yerden dengeli bir kalkış ve yere dengeli bir iniş yapabilmesi için iniş takımlarının birbirine göre orantılı ve eşit ağırlıkta olması gerekmektedir.İniş takımının bir kısmının yere temas etmemesi aracın dengesinde bozulmaya sebep olacaktır.Diğer yandan da aracın sert düşmesinde olumlu bir özelliktir.Aynı olan iki iniş takımının zemine diğerinden daha önce temas etmesi, yere iniş kuvvetini azaltacaktır.Bu sayede araç içerisindeki malzemelere zarar gelmesi önlenmiş olacaktır.İniş takımlarının ayrıntılı fotoğrafları aşağıda verildiği gibidir.

İniş Takımları’nın yapıldığı malzeme oldukça önemlidir.Nedeni çarpma ve düşmelerde en çok zarar görecek parçalardandır.Malzemenin alüminyum seçilme sebebi sağlamlıkla ilişkilidir.

İniş Takımı 1

İniş Takımı 2(Kuyruk)

İniş takımı olarak bu şekilde tasarım yapılmasının sebebi önce İniş Takımı 1′ in yere temas etmesi ve sonra İniş Takımı 2 ‘nin yere temas etmesinin gerekliliğidir.İniş Takımı 2’nin uzunluğu ise yaklaşık 16 cm’dir.Tasarımın diğer sebebi ise Tricopter’in kuyruk mekanizması için yönünün belirlenmesidir.İniş Takımı 2 kuyruk mekanizması yani tilt mekanizması olarak kullanılacaktır.

İniş takımlarını birbirine bağlayan kısım ise Gear olarak isimlendirilmiştir.Gear’ın yapılış sebebi Tricopter’in ağırlık merkezinin Frame’in orta noktası ile aynı olmasının sağlanmasıdır.Böylelikle araç yere düştüğünde Gear sayesinde motorların üzerine düşmesi kısmen engellenmiş olacaktır.

5.GEAR

Hava aracının hafif olması uçuş şartlarına göre olumsuz etki de yaratabilmektedir.Örneğin rüzgarlı havada aracın havaya tutunması gerekirken hafif araçlar ve merkezde belirli bir ağırlığı olmayan araçlar havaya tutunmakta,dengeli uçuş yapmada zorluklar yaşanabilmektedir.Bu nedenle aracın hem dengeli hem de uzun süre havada kalmasını sağlayabilmek için bu parçanın tasarımı yapılmıştır.Bu parçanın çizimi ise küreden elde edilmiştir.

6.PROPELLER GUARD

Propeller guard’ın yapılma amacı pervaneleri ve fırçasız motorları korumaktır.Aracın pervaneleri kırık ya da çatlaklar meydana geldiğinde tekrar kullanılması mümkün olmadığı için bu parça gereklidir.Propeller Guard oluşturmak için 3 adet bağlantı borusu,alt ve üst parçalar tasarlanmıştır.Tam koruma sağlamak için yüksekliği bağlantı boruları ile artırılmıştır.Uçuş testlerinden sonra yapılmasının gerekli ve araç için önemli bir parça olduğu anlaşılmıştır.Keşke daha önce farkında olsaydım.( :

7.ÜST GÖVDE ve AKSESUARLAR

Tricopter’in üst frame’deki malzemelerin korunması,zarar gelmemesi için Üst Gövde tasarlanmıştır.Üst Gövde plastik yapılacak olup araca fazla ağırlığının olması önlenmiştir.Bu şekilde tasarlanmasının sebebi rüzgarı keserek dengesini kaybetmemesi için girintiler tercih edilmiştir.Bulunan 6 tane delik frameler ile bağlantısının sağlanması içindir.

Üst gövde

Aşağıdaki aksesuarı isteğe bağlı ekleyebilirsiniz.Ben böyle bir tasarım yaptım BubbleShip’ten esinlenerek.Üst kanatların üzerine ekleyebilirsiniz.

Projenin ilk ve son hali aşağıdaki gibidir.

Bu yazıda tasarımlarla ilgili önemli noktaları ve solidworks ile yapmış olduğum çizimleri sizlerle paylaştım.Bir sonraki yazıda PID ve Arduino ile ilgili çalışmalara başlayacağız.