Acil durum temizliği nasıl olur?

Yoğun ve yorucu bir iş temposu ve yorgun bir bedene sahip olduğunuz bir zamanda evinizle ilgilenmediğiniz tüm işlerin birikerek hafta sonunu beklediği bir gün yine evinizde bitkin bir haldeyken bir saat içinde 4-5 kişilik bir arkadaş grubunuzun size geleceğini öğreniyorsunuz!

Bu durum vücudunuza salgıladığı gerilim elektrikleri sayesinden anında tüm yorgunluğunuzu yok etse de tüm haftanın dağınıklığını bir saat içinde nasıl toparlayarak, misafir ağırlayacak kıvama getireceğinizi bilmiyorsunuz değil mi?

İlk adım; dağınıklık toplama

Sakin olun, derin nefes alın ve evdeki tüm camları açın. Tüm ev havalanırken siz evin en üst köşesinden etraftaki kirli-temiz çamaşırları toplamaya başlayın. Oturma odası, misafir odası, yatak odası ve holde ne varsa fazlalık hepsini hızlı ve pratik şekilde yerlerine koyun.

Acil durum temizliği yaparken dikkat etmeniz gereken baş mesele olan her şey yerli yerine kuralını da sakın atlamayın. Ev yüzeyinde kirli-temiz her parçanın yeri tam olarak nere ise oraya koyun. Aksi halde misafirlerinizi yolculadıktan sonra birde etrafa tıklamış olduğunuz giysi ve eşyaların yerleştirilmesi için zaman harcamanız gerekecek. Bundan dolayı hem seri hem de yerli yerine yerleştirmeye özen göstermelisiniz.

Ev temizliğinde en fazla zaman alan dağınıklığı toplama işleminde sıra mutfak ve banyoya geldiğinde ilk olarak banyoya girerek kirlileri sepete/makineye koyun. Banyo halısı varsa havalanması için balkon veya cama bırakın o sırada klozet, küvet ve lavaboları çamaşır suyu ile ovarak beklemeye bırakın.

Mutfağı toparlamak için ilk olarak dolu ise bulaşık makinasını boşaltarak işe başlayın. Daha sonra tezgâh üzerindeki bulaşıkları pratik bir şekilde bulaşık makinasına doldurun. Doldurduğunuz kirli bulaşıkları yıkama ayarına alırken mutfak tezgâhını ve ocağı silin, varsa masa üzerindeki dağınıklığı giderin.

Mutfak tezgâhı ve etrafı da toparlandıktan sonra ev içinde dağınıklık kalmamış olacak ve ev toz alma ve süpürme işlemine hazır hale gelecektir.

İkinci adım; toz al, süpür, sil

Acil durum temizliği için son süreç toz al, süpür ve sildir. Bu uygulamaya başlamadan önce ilk olarak çamaşır suyu ile beklettiğiniz banyo küvet, lavabo ve klozetin çift yardımı ile hızlıca yıkamak olacaktır. Daha sonra kirli olan havluları değiştirerek lavaboda yıkayacağınız toz bezi yardımı ile evin ilk olarak en göz önünde olan bölgelerin tozlarını almaya başlayın. Elzem gördüğünüz alanların tozlunu alır almaz evin oturma odasından başlayarak süpürmeye koyulun. Yine aynı serilikle süpürmeye koyulduğunuz evde banyo dâhil olmak üzere her alanı süpürün. Evinizdeki acil durum temizliği isteseniz son bulmuş olacaktır. Ancak hala vaktiniz var ve içiniz rahat etmeyecekse hazırladığınız bir vileda kovasına kokulu bir yer silme deterjanı eşliğinde su doldurarak misafir odasından başlayarak silin. Her siliğiniz odanın son toparlama işlemine ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin ve odanın camını kapatarak odadan çıkın. Sırası ile misafir odası, oturma odası, yatak odası, mutfak hol ve banyo olmak üzere tüm evi sildikten sonar vileda kovasını boşaltarak yerine koyun ve kalan son zamanınızı dinlenmekle geçirin.

Temizliğin birikmemesi için ne yapmalıyım?

Bu tarz acil durum temizlikleri çoğunlukla karşı taraftan bir haber geldiğinde yapılabilmektedir. Oysa temizlik yapmamış olduğunuz bir hafta bitiminde çat kapı gelecek olan misafir moralinizi alt üst etmeye yetecek ve hatta artacaktır bile. Bu ve benzeri durumlarla karşılaşmamak için yapmanız gereken işlem ustamgeliyor.com sitesinden temizlik sektöründen tamamen ücretsiz bir şekilde talep oluşturmak ve talep doğrultusunda iletişime geçeceği temizlik personellerinden birini haftanın bir yahut iki günü yardıma almak olacaktır. Böylece yoğun çalışma temposunda iş sıkıntısı ile uğraşmadan çok daha rahat dinlenme olanağına kavuşurken aynı zamanda da çat kapı gelecek olan misafirler içinde herhangi bir koşturma, perişanlık ve stres yaşamanıza gerek kalmayacaktır.

Ustamgeliyor.com sitesinde temizlik talebini nasıl oluşturabilirim?

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Temizlik alanında da oluşturma istediğiniz talep için yapmanız gereken işlem üç adımdan oluşmaktadır;