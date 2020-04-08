Yaşanan sıkıntılı günlerde en çok zorlananlar da çalışmak zorunda olanlar. Hükümetin dışarı çıkmayın uyarıları elbette her gün çalışarak evine ekmek götürmeye çalışanları kapsamıyor. Hükümet bu insanlara ve genel olarak yoksul olanlara yardım etmek için “açık kapı” hizmetini başlatıyor.

Açık kapı yardımı nedir?

Açık kapı yardımı, ihtiyaç sahiplerine verilecek olan cuzi bir miktar devlet yardımıdır. Elektronik ortamdan ya da valilik ve kaymakamlıkları arayarak başvuru yapılabilir. Yapılan açıklamada 2,3 milyon kişinin bu yardımı alacağı söylendi.

Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bunun için internete erişim imkanınız yoksa bulunduğunu bölgede valilik ya da kaymakamlıklara ulaşabilirsiniz. Telefonla aramanız yeterli. İnternete erişiminiz varsa kendi internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

e-Devlet sayfanıza giriş yaptıktan sonra arama kısmına açık kapı yazmanız yeterli. Sonuçlarda çıkan görselde gördüğünüz üzere “Açık Kapı Başvurusu ve Başvuru Takibi” kısmından başvuruları yapabilirsiniz. Sizden istenilen bilgileri doldurduğunuz zaman formu gönderin ve daha sonrasında aynı kısımdan zaman zaman başvurunuzu sorgulayın ve sonuçları görün.

Kendi sitesi üzerinden de aynı şekilde işlem yapılabilir.

Başvuru yap kısmına girip bilgileri eksiksiz doldurunuz. Doğru bilgiler verdiğinizden emin olun. Çünkü cep telefonunuza kod gelecektir. Bunun yanında daha sonradan yine bu siteden ilgili butonla başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.