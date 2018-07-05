A101 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Satıyor

Bugün satışa çıkıyor. Sık sık teknolojik alet satışlarıyla gündeme gelen ve bu cihazları ucuz veren A101 bugün Xiaomi Redmi Note 5A Prime’ı satışa sunuyor. Bu yazıda satış fiyatı ve tüm özellikleri anlaşılır şekilde bulabilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 5A Prime için tüm özellikler şu şekilde,

5.5 inc ips ekran oldukça büyük.

Arka kamera ön kameraya göre biraz daha az detaya sahip. Arka kısımda 13MP kamera yer alırken ön kısımda 16MP kamera yer alıyor. Bu da özçekim için iyi bir durum.

3Gb ram sahibi cihaz 32Gb da dahili depolama alanına sahip.

Batarya ise 3880mAH oldukça yeterli.

Çin’in parlayan yıldızı Xiaomi Redmi Note 5A Prime normalde piyasada 1044 TL’ye satılırken A101’de bugün 150 tl gibi bir indirimle 899 TL’ye satılacak.