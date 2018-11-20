A101 Aktüel, Bim Aktüel, Şok Aktüel Buluşma Sayfası : aktueldenevar.com

Aktueldenevar içerisinde barındırdığı 36 marka ile gıdadan kozmetiğe, bitkisel ürünlerden züccaciye ürünlerine, teknolojik ürünlerden bebek ürünlerine kadar birçok kategoride en uygun fiyatları sizler için birleştirir. Bünyesinde barındırdığı aktüel liderleri A101 Aktüel, Bim Aktüel, Şok Aktüeller ile büyük fırsatları sizlere sunar. Tüm aktüellerde yer alan ürünlere yorum yapabilir, daha önce yapılmış ürün yorumlarını inceleyebilir veya ürünü çevreniz ile whatsapp ve facebook aracılığıyla kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

A101 Aktüel “Harca Harca Bitmez” manşeti ile ülkemizin her noktasında yer alan toplam 7000 üzerinde mağazası ile siz değerli müşterilerine hizmet etmektedir. A101 Aktüellerini aktüeldenevar.com da inceleyebilir, takip edebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak eklenen A101 “Çok Al Az Öde” aktüeli ve “Haftanın Yıldızıları” aktüellerini incelemeden geçmemenizi tavsiye ederiz.

Bim Aktüel “Toptan Fiyatına Perakende Satış” sloganı ile 1995 yılından beri ülkemizde 6000’nin üzerinde mağazası ile siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Ana ilkeleri, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılması olan Bim, her hafta yayınladığı aktüel katalogları ile fiyat performans olarak en iyisini sunmaya gayret göstermektedir. Her hafta sitemizde yayınlanan “Haftanın Önerileri” aktüelini incelemenizi tavsiye ederiz.

Şok Aktüel Ülkemizin 81 ilinde 6000’i aşan mağaza sayısıyla, müşterilerinin temel ihtiyaç maddelerinin tamamını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını amaçlamaktadır. “Harca Harca Bitmez” diyen Şok Market, Her hafta yayınladığı “Şok Yeter de Artar” aktüel katalogları ile siz değerli müşterilerine kaliteyi uygun fiyata sunmayı hedefliyor.

Migros, Carrefour, Kipa, Macro Center gibi büyük market zincirleri ile birlikte 36 değerli markanın her hafta güncel aktüellerini inceleyebilir ve alışveriş keyfinizi katlarken cebinizi yakan fiyatlara savaş açabilirsiniz..!