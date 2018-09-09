5 Kameralı Telefon Olur Mu?

HDM Global şirketi, Nokia’nın üretimini yapan şirket için daha önce 5 kameralı bir Nokia modeli geliştiriyor diye ortaya bir iddia atılmıştı. Bu iddia elbette ciddiye alınmadı ama şimdi ortaya bir görsel çıktı. Arka tarafta 5 kamerası olan bir telefon görüntülendi.

Huawei, kamera konusunda bir adım daha atarak 3 kameralı modelini ortaya çıkardı. Rekabet kameradan gidiyorsa Nokia buna şimdiden son vermek için bırakın 3 kamerayı daha sonra 4 kamerayı doğrudan 5 kameraya geçerek gelecek erken başladı. Lakin kimse sorarsanız sorun 5 kameranın ne işe yarayacağı konusunda kimsenin bir fikri yok.

Şu şekilde açıklamaya çalışalım. 1 kamera normal şartlarda yetiyor. Normal fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 2 kameralı bir telefonunuz varsa onunla derinlik efekti olan fotoğraflar çekmeniz mümkün hale geliyor. 3 kameralı telefonda ise 3. kamera siyah beyaz çekim yaparak fotoğrafı çok daha iyi ve hoş hale getirebiliyor. Lakin 4. kamera ile 5. kamera ne işe yarayacak burada bir fikir ya da yorum ortaya atılmış değil. Muhtemelen derinlik hissini daha iyi vermek için 3 kamera birden kullanılacak. Bu sayede fotoğraflar profesyonel fotoğraf makinesinden çıkmış gibi olabilir.

Görselin sahte olma ihtimalini göz önünde bulundurmanızı rica eder fazladan 2 kameranın ne işe yarayacağı hakkında görüşlerinizi bekleriz.