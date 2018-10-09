3D Touch Ã–zelliÄŸi NasÄ±l KapatÄ±lÄ±r?

3D Touch bazÄ± iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in ilgi Ã§ekmeyen ama bazÄ±larÄ± iÃ§in de hÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olan Ã¶zellik, eÄŸer istemiyorsanÄ±z kapatÄ±labiliyor. EÄŸer siz de bu Ã¶zelliÄŸi kullanmak istemiyorsanÄ±z sizlere nasÄ±l kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stereceÄŸiz. Ondan Ã¶nce bu Ã¶zelliÄŸin ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±ndan kÄ±saca bahsedelim.

Bu Ã¶zellik kÄ±sa yollar atayÄ±p hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde atadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa yollara eriÅŸmenizi saÄŸlÄ±yor. Ã–rneÄŸin bu Ã¶zellik sayesinde kamerayÄ± hÄ±zlÄ±ca aÃ§manÄ±z mÃ¼mkÃ¼n ya da ana ekrana dÃ¶nmeniz veya bir iÃ§eriÄŸi hemen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeniz mÃ¼mkÃ¼n. Dilerseniz aÃ§ma ve kapama yÃ¶ntemine geÃ§elim,

Ayarlar – Genel – EriÅŸebilirlikÂ sayfasÄ±ndan sayfanÄ±n aÅŸaÄŸÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nda 3D touch satÄ±rÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz. TÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bu sayfada aÃ§ma kapama butonunu gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Yine aynÄ± yerden kÄ±sayol atamalarÄ±nÄ± da yapmanÄ±z ve diÄŸer ayarlarÄ± dÃ¼zenlemeniz de mÃ¼mkÃ¼n.

3D touch Ã¶zelliÄŸinin ayrÄ±ca ana buton Ã§alÄ±ÅŸmayan telefonlarda kullanÄ±ÅŸlÄ± olabileceÄŸinden bahsedelim.