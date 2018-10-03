3. Parti Uygulamaların Gmail’e Erişimini Kaldırma

Bir çok web hizmeti farklı şekillerde 3. parti uygulamalarla çalışarak sizlere daha hızlı hizmet verebiliyor. Örneğin bir web sitesine giriş için farklı bir uygulamaya izin vererek anında kayıt olma imkanınız bulunuyor. Bu yöntem sık sık kullanılıyor ama bu izin verdiğiniz 3. parti uygulamanın tehlikeli olduğunu mu farkettiniz? Sizlere bu uygulamanın erişimini nasıl kaldıracağınızdan bahsedeceğiz.

https://myaccount.google.com/

Yukarıdaki adrese gidip ilgili Google hesabınızda oturum açın.

Oturum açma ve Güvenlik satırına tıklayın.

Hesaba erişimi olan uygulamalar kısmına girin.

Bu kısımda hesabınıza erişim için izin verdiğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

Uygulamaları yönet dedikten sonra Erişimi kaldır butonunu göreceksiniz.

Bu yöntemle erişimini istemediğiniz uygulamaları buradan kaldırabilirsiniz. Bu kaldırma işleminden sonra bu uygulamanın size sağladığı bütün özelliklerden mahrum kaldığınız gibi kötücül bir durum varsa onlardan da kurtulmuş oluyorsunuz.