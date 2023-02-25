2023’te Instagram Algoritması Nasıl Çalışıyor?

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2023 Instagram algoritması kullanıcıların en fazla talip ettiği gönderi sırasını belli bir akışa göre belirleyerek görünürlüğünü artırmaktadır. Bu algoritma sürekli olarak değişebilir. Belli bir süre Instagram hesabı kullanılmadığında karşınıza çıkan gönderilerin içeriği de değişecektir. Ayrıca önceden kullanılan pazarlama taktikleriniz de bu algoritmanın belirlediği ölçüde değişim göstermiş olabilir. Instagram algoritmasının temel olarak aldığı dört kriter ilgi ve alaka, zamanlama, ilişkiler ve kullanım süresidir.

Gönderilerinizin görünüm sırası ve süresini uzatmak için bu alanlarda daha fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Daha fazla hikaye paylaşımı, daha sık gönderi paylaşımı, yapılan yorum ve mesajlara cevap vererek kullanıcılar ile iletişime geçmeniz etkileşim oranınızda yükselme sağlayacaktır. Bunun yanı sıra beğeni, gönderi, yorum paketleri de satın almak diğer bir alternatiftir. Takipçi satın al olarak hizmet sağlamakta olan Popigram pek çok paketi avantajlı indirimler ve ekstra hediyeler ile uygun fiyata Instagram kullanıcılarına sunmaktadır.

Instagram Algoritması Nasıl Çalışıyor 2023?

2022 yılında Instagram algoritması bu senede olduğu gibi etkileşim oranına bağlı olarak çalışmaktaydı. Gerçek hesaplar ile takipçi sayılarınızın artması, gönderilerinize yapılan yorumlara cevap verilmesi etkileşim oranını artıran bazı etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle takipçi, ve beğeni gibi paketleri satın alan kullanıcıların bot hesaplar almamaları oldukça önemlidir. Algoritmanın etkileşim oranlarını doğru hesaplaması için hesapların gerçek kullanıcılara sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda gerçek ve aktif hesaplar içeren Popigram.com’ da instagram takipçi satın al ve birçok sosyal medya paneli yer almaktadır.

Instagram Algoritmayı Neye Göre Belirler?

Bunun pek çok yöntemi bulunmaktadır. Paylaşım, zamanlama, beğeni, yanıt, yorum, güncel içerikler, popülerlik, içeriğin zamanı ve türü gibi birçok durum algoritmayı belirlemekte olan faktörler arasında yer alır. Kullanıcılar paylaşımlarını düzenli ve dikkat çeken içerikler ile belirli zamanlarda paylaşmalıdır. Ayrıca takipçileri ile sık sık iletişim halinde olmalı etkileşim oranlarını artırmalıdır.

Instagramda Gösterim Nasıl Artar?

Instagram kullanıcıları gösterim oranlarını artırmak için öncelikle etkileşim oranını yükseltmelidir. Paylaşım zamanı, hashtag kullanımı, tüm yorumları yanıtlama hatta çekilişler düzenlemeniz etkileşim oranınızı artıracaktır. Bununla beraber instagram beğeni satın al ve Instagram paneli ile PopiGram.com’ dan gerçek ve aktif kullanıcılara sahip reels beğeni, izlenme, yorum ve çok daha fazla paketlerini güvenli alışveriş ve anında teslim garantisi ile satın alabilirsiniz.