2018’de Saatler Geri Alınacak Mı?

2016’dan beri insanların kafasını karıştıran saatlerin ileri ya da geri alınması durumu bu sene nasıl uygulanacak? Kış geldi ama saatler geri alınacak mı? Resmi gazetede karar açıklandı. Yaz saati uygulamasına devam ediliyor.

Yaz saati uygulaması nedir? Yazın saatin bir saat ileri alınması durumu güneş enerjisinden en fazla düzeyde paylaşılmak amacıyla uygulanıyordu. Kış geldiğinde ise saatler normale çekiliyordu. Her türlü tasarruf sağlayan bu durum uzun zamandır tartışılmasına rağmen çok da mantıklı bir sebebi hala ortaya çıkmadı. Yaz saati bütün sene boyunca yine devam edecek. Saatler bu sene de ileri ya da geri alınmayacak.

Yaz saatinin kışın uygulanmaya devam edilmesinden bir çok kişi ise sıkıntı duyuyor. Bunun sebebi ise çocuklarının okula gitme saatlerinin karanlığa denk gelmesi. Gün ışımadan okula gitmeye çalışan çocuklar oldukça sıkıntı çektiler. Ailelerde bu durumdan rahatsız.

Dikkat edin, herhangi bir başka açıklama yapılmadan saatlerinizi geri almayın.