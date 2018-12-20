2018 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Staem ‘in 2 farklı büyük indirimi bulunuyor. Yazın ve kışın yaptığı indirimleri diğerlerine göre daha büyük olduğu için en çok beklenen imdirimlerden. Yaz indirimlerinden sonra şimdi sıra 2018 kış indirimlerinde. Yılbaşı ile birlikte kış indirimleri oldukça etkili oluyor. Peki bu kış indirimler ne zaman başlıyor?

Kışın Steam indirimlerinde çok fazla oyun indirime girecek yüzde 90 civarında bile indirim görmeniz mümkün. Bir çok oyunu Bilgisayarınıza indirimli şekilde indirebilecksiniz.

Steam Database ‘in sızdırdığı bilgilere göre 20 Aralık günü Türkiye saatiyle 19’da indirimler başlayacak ve Aralığın ilk haftasına kadar devam edecek. İndirimler geçmişte tecrübe edildiği üzere her gün değişecek.

Ayrıca oyunculara Steam tarafından gizemli kartlar gönderileceği de Tweette söyleniyor ama bu kartların ne işe yarayacağı bilinmiyor. Acaba ekstra bir indirim mi sağlayacak? Bekleyip görelim.