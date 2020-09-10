Son dönemde bir çok kişi yazılımcı olmak için kolları sıvadı. Ülkemizde ve dünyada popülerleşen bu meslek grubu içinde bir çok farklı dallara ayrılarak ve her biri de giderek popülerleşmeye devam ediyor. Ülkemizde de BTK Akademi ile 1 milyon yazılımcı projesi ile daha da arttığını söyleyebilirim.

Hal böyleyken AÖF’de 2016 yılında açılan web tasarım ve kodlama bölümüne de ilgide git gide artıyor. Özellikle DGS ile lisans tamamlayarak hayallerinde Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği olanlar için bulunmaz bir fırsat gibi göründü.

İşte bugün sizlere daha önce blogumda paylaşmış olduğum bilgilerin dışında, soruların tamamı sizlerin blogumdaki yazıya bıraktığınız yorum, mail ve sosyal medyadan gönderdiğiniz sorulardan derledim. Eğer merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum 🙂

Mezundan AÖF Web Tasarım ve Kodlama Bölümü Hakkında Tüm Detaylar

Yazı Linki: Yazı Linki: https://www.aorhan.com/aof-web-tasarim-ve-kodlama-bolumu-hakkinda-detaylar-37129.html

AÖF Web Tasarım ve Kodlama’dan DGS ile Bilgisayar Mühendisliğine Geçtim

Yazı Linki: Yazı Linki: https://www.aorhan.com/aof-web-tasarim-ve-kodlamadan-dgs-ile-bilgisayar-muhendisligi-38986.html

Videonun metinsel hali aşağıdadır.

Evet şimdi sizden gelen sorulara bir bakalım.

1- Yazılım kodlamaya merakım var bunun için AÖF Web Tasarım ve Kodlama bölümünü tavsiye eder misiniz ?

Sizlerden en fazla gelen sorulardan birisi bu soru oluyor. Bu soruya cevap vermeden önce sorduğum bir adet soru var. Bu soruya vereceğiniz yanıta göre tavsiye edip etmediğimi sizlere söylüyorum.

Peki bu soru ne ?

Yazılım öğrenmek, web tabanlı bir işler ortaya koymak için mi bu bölümü okumak istiyorsun yoksa diplomam olsun yazılım aslında çok da önemli değil mi diyorsun ?

Eğer cevabın yazılım öğrenme hedefinde okumak arzusundaysan maalesef bu bölüm senin için yetersiz ve zaman kaybı olacak.

Çünkü ilk sene neredeyse yazılım ile alakalı hiç bir şey görmeyeceksiniz. İkinci sene ise öğreneceğiz yazılım dilleri hızlandırılmış ve çok fazla detaylı olmayacak. Bu nedenle yüzeysel olarak öğreneceksiniz ve bu şekilde mezun olacaksınız. Bu da size yazılım konusunda yetersiz gelmesinin dışında ortalama 1,5 sene zaman kaybı demek olacak.

Yok ben diplomam olsun belki sonrasında lisansa da devam ederim hem de ben kendimi geliştiririm derseniz o zaman tavsiye ederim. Çünkü DGS ile geçeceğiniz bölümler gerçekten gelecek vaad eden bölümler olacak.

2- AÖF Web Tasarım ve Kodlama bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği’ne geçiş yapılabilir mi ?

Web Tasarım ve Kodlama bölümünü tercih etmeyi düşünenlerin, tercih sebeplerinden birisi de bu: Bilgisayar Mühendisliğine geçiş mümkün mü? Evet Bilgisayar Mühendisliğine yani 4 yıllık lisans eğitimi için DGS ile geçiş mümkün. Sadece Bilgisayar Mühendisliği de değil ayrıca.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar

bölümlerine geçiş yapabilirsiniz. Bu bölümler içinde Bilgisayar Mühendisliği yanında Yazılım Mühendisliği’nin de olması oldukça güzel değil mi ? 🙂

3- Bilgisayar Mühendisliği’ne geçiş için bu bölüm okunabilir mi ? DGS ile başarabilir miyim ?

Bilgisayar Mühendisi olmak hayali ile tutuşan bir çok arkadaşımız var. Bilgisayar mühendisi olmak isteyip şartlar nedeniyle olamayan ve içinde hep bir tutku olarak kalan bir bölüm diyebilirim. Şimdi yeniden üniversite sınavına hazırlanmak istemeyen üniversite mezunları, bunu ikinci üniversite bitirerek DGS ile geçiş yapma düşüncesine girdiler. Girdiler ama burada da uzun bir yol var. 2 yıl AÖF önlisans okuyacaksınız, sonrasında DGS ile sınava gireceksiniz. Sınav sonrası tercih yapacaksınız ve olursa lisansa başlayacaksınız. Tabi lisansa başlayacaksınız ama 3. sınıf görünsenizde 1. sınıftan dersler almanız gerekecek. Bu bölüm için bu kadar uğraş yerine üniversite sınavına girmek daha mantıklı oluyor ama üniversite sınavı daha çok konu olmasından dolayı daha zor olacaktır. Çünkü sayısal bir bölüm olan mühendislik için matematik-fizik-kimya-biyoloji iyi yapmanız yanında sözel konularda da iyi netler yapmanız gerekecek.

DGS sınavında size sözel ve sayısaldan oluşan bir sınavda sayısal puan almak için sayısal soruları çözeceksiniz. Bu sorulardan bir kısmı yine üniversite sınavında olan sorular gibi olup geri kalan sorular ise mantık soruları olacak. Bunun dışında en önemlisi ve çoğu kişinin atladığı detay ise “sözel soru çözme zorunluluğunuz !”

Peki neden sözel soru çözmek zorundasınız? Çünkü 0,5 net kuralı var. Buna göre puanınız hesaplanması için en az 0,5 net yapmanız gerekiyor. Sırf bu kural yüzünden bir çok kişi sayısal bölümden full yapsa bile puanı hesaplanmama durumları ile karşılaştılar. Buna dikkat edin!

Bunun dışında DGS sınavı sanıldığı gibi kolay bir sınav değil. Eğer temeliniz veya geçmişiniz yoksa size zor gelebilir. Yani DGS için sınava yönelik bir çalışma da web tasarım ve kodlama bölümüyle beraber paralel bir şekilde çalışmanız gerekecek. Burada aldığınız puan ile tercih yaparken diğer problem ise kontenjanlar olacak.

Çünkü her üniversite ya kontenjan açmıyor ya da açsa bile yeterli sayıda olmuyor. 1 ile 5 kişi aralığında çoğunluklu açılan kontenjanlara bir çok aday başvuracak. Mesela ben yerleştiğim okulda en son giren kişiyim. Bunu da bir sonraki taban puanlarına baktığımda benim puanımı görünce anladım 🙂

4- Eşit ağırlık mezunu olarak DGS ile sayısal bölüme geçiş yapabilir miyim ?

Bu gelen soruda oldukça hoşuma gitmiş bir soruydu. Çünkü hep sayısaldan bahsediyoruz ve sayısal bölüme girmek için uğraşıyoruz ama bir çok kişi sözel veya eşit ağırlık mezunu olabiliyor.

Şimdi eğer siz eşit ağırlık mezunu olup aöf web tasarım ve kodlama bölümüne bir şekilde başladıysanız ve mezun olup diploma aldıysanız DGS’de eşit ağırlık veya sözelci olmanız engel teşkil etmeyecektir.

Peki neye göre bunu söylüyorum ? Çünkü DGS puanı, 2 kriter ile hesaplanıyor.

Sizin önlisanstaki mezuniyet ortalamanız yani Web Tasarım ve Kodlamayı bitirdiğinizdeki diploma notunuz 0,8 ile çarpılarak ek bir puan hesaplanır. Eğer siz bir önceki dönemde tercih yapıp ve bu tercihinize göre yerleşip ama kayıt yaptırmazsanız not ortalamanız 0,45 ile çarpılır. Yani buradaki olay ilk tercihde yerleşeceğiniz bölümleri yazıp, geldiğinde kayıt olmanız. Bu sayede puan kaybı yaşamamız lazım. Sınavdaki netlerinize göre puanınız hesaplanır. Yani sınavdaki doğru ve yanlışlarınıza göre netiniz çıkar ve bu netleriniz ile puanınız hesaplanır. Bu sınavdaki puanınızdır.

Sınavda aldığınız puan ile not ortalamanızdan gelen puan toplanarak sizin son puanınız yani tercihde kullanacağınız puan hesaplanır. Bu puan ile beraber başarı sıranız da belirlenmiş olur.

Yani şimdi şöyle baktığımızda eşit ağırlık veya sözelci olmanız burada ekstra durum veya engel olmadığını görebilirsiniz. Çünkü sayısal mezunu da olsanız eşit ağırlık mezunu da olsanız bu duruma bakılmamaktadır.

5- DGS ile geçiş yapınca kaçıncı sınıftan başlıyorsunuz ? Web Tasarım ve Kodlama bölümünden geçişte de aynı durum var mı ?

DGS sınavı ile geçişlerde sizlerin tamamladığınız 2 yıllık eğitimin diğer dersler ve eksik dersler alınarak 4 yıllık eğitime tamamlanmasıdır. Yani normalde DGS ile geçişlerde eğitime 3. sınıf ile başlıyorsunuz. Eğer 1. ve 2. sınıfta yer alan ama sizin görmediğiniz ders varsa onları da almak şartıyla. Bu şekilde eğer yeterli krediler vs. ile tamamlarsanız 2 yıl daha okuyarak mezun olabilirsiniz.

Amaaa; Web Tasarım ve Kodlama’dan geçişte 2 yıl sürecinde gördüğünüz derslerden saydırabileceğiniz ders sayısı 2-3 adet olunca her ne kadar 3. sınıftan başlasanız da 1. sınıf derslerinden eksikler olduğu için ilk yıl çoğu dersiniz hatta tamamı da diyebilirim 1. sınıfın tüm derslerini almak ile geçiyor. Eğer üstten alabileceğiniz ders olursa 1-2 ders alarak belki böyle böyle son seneye doğru ders sayısını azaltabilirsiniz ama benim önerim 4 yıl sürecek gibi düşünmeniz ve ona göre plan yapmanızdır.

Eğer daha önce farklı bir önlisans veya lisans bölümünden mezun olduysanız ve mezuniyet yılınız 5 yıl geçmediyse o bölümlerde aldığınız derslerden ortak ders varsa onları da saydırabilirsiniz. Yani sadece web tasarım ve kodlama olarak düşünmeyin. Ben makine müh. bitirip bir çok ortak dersim olmasına rağmen mezuniyet yılım 5 yıldan fazla olduğu için o derslerin sayılması kabul edilmedi. Böyle durumda olanlar da buna dikkat etmelerini öneririm.

6- DGS ile lisansa geçince onuda açıktan okuyabilir miyiz ?

Lisans bölümleri çoğunlukla yoklamanın alındığı ve yüzyüze eğitime dayalı bir sistemdir. Yani sizlerin okula gitmeniz gerekiyor. Her ne kadar Bilgisayar Müh. Yazılım Müh. gibi bölümlerin derslerinin çoğu internette fazlaca kaynağı olsa da okullar yüz yüze eğitime önem vermektedir. Bunun dışında okulda eğitim dönemlerinde projeler, lablar ve uygulamalı dersler olmaktadır.

Benim okuduğum okulda yani Ankara Üniversitesinde şu anda çoğu derste yoklama alınmıyor ama bunun yakın zamanda değişeceği gibi haberler işittim. Yine de lab derslerine zorunlu olarak katılıyorum. Belki hocalarınız özel durum vs. olursa size özel izin verebilir ama bununda 1 hoca yapsa bile diğerinin yapacağının garantisi yok. Yani maalesef açıktan okuma konusu biraz problemli olabilir.

Fakat yine de şöyle bir açık kapı var. Bazı üniversitelerin uzaktan eğitim fakülteleri var. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi uzaktan bilgisayar mühendisliği eğitimleri var. DGS ve Üniversite Giriş Sınavları ile tercih yapabiliyorsunuz. Bunların eğitim içerikleri ve ücretlerini sitelerinde detaylı şekilde yazıyor oralardan inceleyebilirsiniz. Bu üniversitelerin bu bölümlerinden uzaktan yani açıktan eğitim görebilirsiniz.

7- DGS ile lisansa tamamlandığında kaç adet diplomam olacak ?

DGS ile lisansı tamamladığınızda lisans diplomanız olacak. Onun dışında önlisansı bitirdiğiniz için DGS ile kayıt olacağınız dönem AÖF tarafından ayrıca 2 yıllık üniversite yani önlisans diplomanız olacak. Yani 2 adet diplomanız olacak.

8- Web Tasarım ve Kodlama mı yoksa Bilgisayar Programcılığı mı ?

Güzel sorulardan birisi de bu. Çünkü çoğu kişi bilgisayar programcılığından haberi yok. Var olanlarda bölümün kayıtlara kapalı olmasından dolayı okuyamadı. Kesinlikle size önerim bilgisayar programcılığıdır. Çünkü; eğitim olarak farkı olmayan bu iki bölümde açık öğretim olarak eğitim görülmektedir. Bilgisayar programcılığı bölümü Atatürk Üniversitesi tarafından dersleri veriliyor. Erzuruma gitmenize gerek yok baştan söyleyeyim 🙂 Bu bölüm eğitim olarak aynı şekilde olmasına rağmen dersleri farklıdır.

En başta da söylediğim gibi Web Tasarım ve Kodlama bölümü dersleri hem müfredat hem de DGS ile geçiş için yeterli değil. Bilgisayar programcılığında dersler ise ağırlıklı olarak yazılım üzerine olduğu için DGS ile geçişte ders saydırma işleminde daha fazla ders saydırabilir bu sayede lisansı kısa sürede tamamlarsınız. Ayrıca bu bölümde göreceğiniz dersler DGS ile geçiş yapmasanız bile size faydalı olacaktır. Örneğin algoritmalar, nesne tabanlı kodlama dersleri önemli ve her zaman ihtiyaç olacak konulardır. Bunların ünite olarak değil de ders olarak verilmesi önemlidir.

Bu nedenle tekrar alımlara başlayan Bilgisayar Programcılığı bölümü konusunda sizlere önerim kesinlikle burayı da düşünmenizdir. Hem 2 yıl sonra mezun olunca hem de DGS ile geçiş yapınca çok işinizi görecektir. Bu arada Web Tasarım ve Kodlama ile aynı lisans programlarına geçiş var. Hatta web tasarım ve kodlama bölümünden çok çok fazla bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Bölümler de aşağıda yer alıyor:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Endüstri Mühendisliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik-Bilgisayar

Meteoroloji Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

9- Web Tasarım ve Kodlama bilgi olarak çok fazla bir şey katmayacağını söylüyorsunuz peki siz neden okudunuz ?

Evet gelelim biraz da bana 🙂 Şimdi bu bölümü yerden yere vurdun ettin ama hem okudun hem mezun oldun birde DGS ile geçiş yaptın. Hem laf söyle hem de yap olacak iş mi diye sorarlar adama ki bana da soran arkadaşımız oldu 🙂

Benim bu bölümü okuma sebeplerim vardı. O sebepleri açıklayarak anlatayım.

Bahsedilen bölüm ile alakalı işleri ticari ve hobi olarak yapıyordum. Yani ben bu bölüm ilk açıldığında mezun olan biri olarak 2016 yılında tam 10 yıl önce 2006’da ben web tasarım ve kodlama ile uğraşmaya başlamış ve devam eden birisiydim. Bu bölümünde az çok nasıl bir eğitim olabilir ve bu eğitim sırasında bildiklerimi kullanarak elimde bir diploma olur diye düşünerek yazıldım. Fakat ilk seneyi görünce ve dersleri de görünce büyük hüsran oldu. Hatta itiraf etmeliyim ki bırakmayı da düşündüm ama dedim bu kadar geldik artık daha uzman olduğum konular geliyor sabredeyim diyerek devam ettim ve mezun oldum. O dönem ve öncesi Atatürk Üniversitesinin Bilgisayar Programcılığı bölümü vardı ama kayıt alımı olmadığı için bende kayıt olamadım. Bu sebeple devam ettim. Yazılım konusunda bir temelim olmadısından dolayı diplomayı da kolay alırım diye düşündüm. Belki diploma sayesinde devlette veya farklı kurumda bir fırsat çıkarsa değerlendirebilirim diyerek bölümü okudum. Yani bölümü okurken bir şey öğreneceğimi çok da düşünmedim. Bilgi konusunda bana bir şeyler katar dediğim önlisans programı Bilgisayar Programcılığı bölümüydü o da bahsettiğim sebepten dolayı olmadı.

10- Web Tasarım ve Kodlama dersleri zor mu ?

Bu biraz göreceli konu çünkü sizlerin yatkınlıklarınıza bağlı biraz. AÖF okuyorsanız zaten ezber gücünüz iyiyse başarılı da olursunuz. Çünkü sonuçta test olacaksınız ve testten başarılı olmak için bilgilere hakim olmalısınız. Uygulamalı bir sınav bulunmuyor. Ben genelde son hafta çıkmış sorulara ve kitap arkasındaki sorulara çalıştım biraza mantık, kendi bilgilerim ile sınavları geçtim.

Hatta şöyle bir şeyde oldu; birinci sınıf ilk döneminde ben hep özetlere çalışmaya çalışıyordum 🙂 ama çalışamadım veya çalıştıklarımda sınavla ile alakasız kaldı. Sonuç olarak ben ilk dönem sadece 1 ders geçip diğer tüm derslerden kaldım 🙂 Bir sonraki dönem ise biraz stratejide değişiklik yaparak ders bırakıp geri kalanları geçtim. Yani derslere çalışma şekli de size zor ya da kolay gelmesini sağlayacak ama yazılım konusunda benimde ilk öğrenirken çok mantığa uymayan şeyler oldu ve anlaması uzun sürmüştü. O yüzden sıfırdan başlayanlar belki birazzzcıkkk zorlanabilir.

11-Web Tasarım ve Kodlama bölümünde staj zorunluluğu var mı ?

Staj zorunluluğu bazı bölümlerde oluyor fakat bu bölümde yok. Olsa iyi olur muydu? Bence iyi olurdu. Çünkü yazılım vs. pişmek için uygulama şart.

12- Web Tasarım ve Kodlama bölümü için matematik ve ingilizce önemli mi ?

Bu soruyu soran arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu soru da tercih yaparken düşünmeniz gereken bir konu. Bir çok arkadaşımızın korkulu rüyası olan Matematik bu bölümde çok öenmli. Çünkü yazılım her ne kadar sözel olarak yazılır gibi görünse de aslında temeli matematik. Bilgisayar Mühendisliğine geçmeyi düşünüyorsanız zaten Matematiğe bayaa maruz kalacaksınız. Mühendisliklerin zaten çoğu Matematik ama yazılım da zaruri. Mesela bir şeyleri tekrar ettireceksiniz diyelim. Burada kodu yazdınız ama matematiksel işleme göre o ekrandaki yazı yazılacak. Ya da algoritma oluşturacaksınız diyelim arka planda bir işlem olacak. En basitinden toplama, bölme, çıkarma eşitlik gibi terimler sürekli kullanılacak.

Diğer konu da ingilizce. Yazılım ile uğraşan arkadaşların ingilizce konusunda temelin biraz üstü bile olsa ingilizce bilmeleri lazım. Çünkü yazılım ile uğraşan kişilerin ne zaman nerede belli olmayan takıldıkları konular olabiliyor. Bu konular hakkında Türkçe kaynak her ne kadar günden güne artsa da yine de bazen bu sorunların çözümünü bulamayabiliyorsunuz. Hal böyle olunca ingilizce kaynaklar ve ingilizce olarak hazırlanmış yazılıma yönelik soru cevap siteleri sizin kurtarıcınız oluyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda yurtdışına iş yapma fikrinizde varsa ingilizce şart.

13- Web Tasarım ve Kodlama bölümünde hangi dersler için kitap siparişi vermeliyim ? Hangisinde kitaba ihtiyaç duyarım ?

Arkadaşlar size kısa ve net cevabım şu olur: Kitap sipariş vermeyiniz. Bu bölümde alacağınız kitaplar kağıt israfı olacaktır. Çünkü tüm derslerin kitabı aöf online ders ortamında ücretsiz sunuluyor. PDFleri indirip kullanabilirsiniz. Dersenizki bende kalsın takıldığım yer olunca açıp bakarım, yine gerek yok diyeceğim. Çünkü siz bilgisayar ile çalışacaksınız ve elinizin altında bilgisayar olduğundan bu kaynakları bilgisayarda saklayabilirsiniz. Aradığınızı bulmanız da hem kolay olur. Yazılım kitapları zaten zamanla eskir. Eskimekten kastım ise teknoloji gelişir ve sizin elinizdeki kitaptaki bilgiler eski teknoloji olarak kullanılmayabilir. O nedenle yazılım işinde kitap çok efektif olmuyor. Boşuna hem paranıza hem de ağaçlara yazık.

14- Web Tasarım ve Kodlama bölümü ile ilgili soruları nereden ve nasıl bulabilirim ?

AÖF’nin güzel bir ders ortamı var. E-Kampüs adında. Burada derslerin videoları, özetleri, ders kitapları, online sorular gibi tüm materyaller e-kampüste bulunuyor. Oradaki materyaller sınava yönelik olarak yeterli gelecektir.

15- 30 yaşımdan sonra bölümü okuyup DGS ile lisans tamamlasam iş bulabilir miyim ? Geç kalmış sayılır mıyım ?

Yaşı artık 25 ve üzeri olan arkadaşların ilettiği sıkça duyduğum sorulardan birisi de bu. Öncelikle şu anki yaşım 32 yani 30 yaş üstü öğrencilerden birisiyim. Şimdi ben 28 yaşında AÖF’ye başladım ve 2 yılda tamamladım. Sonrasında 30 yaşımda lisans eğitimine başladım ki hem de aldığım dersleri tekrar alarak ve 1. sınıftan başlayarak. Peki geç kaldığımı düşündüm mü bazen düşündüm ama şu varki bu bölüm dinamik bir bölüm yani ne kadar genç olursanız olun eğer zamanın gerisindeyseniz çok da genç olmak önemli değil ama zamanın tam ortasında veya ilerisindeyseniz o zaman yaşınızın önemi yok. Sizin karşı tarafa ne katabildiğiniz önemlidir. Siz sonuçta bedenen çalışan bir kişi olmayacaksınız. Zihniniz elverir ve sizde geliştirmeye açık olursanız illaki iş bulursunuz. Buradaki sıkıntı sadece şu olur. Genç arkadaşlar mezun olunca pişme evresi uzun tutulabiliyor. O yüzden 30lu yaşlarda artık verimli dönem başlıyor. Siz 30’da yazılıma başlarsanız pişme dönemini uzun tutarsanız o sıkıntı olur. Ama siz kendinizi iyi hazırlarsanız sizde zamanı yakalamış olacaksınız.

Ayrıca iş konusunda şunu da düşünmenizi öneririm. Yazılım sektörü çok kolay bir şekilde kendi işini kurma imkanı veren bir sektör. Çünkü iş kurmanız için sadece bilgisayarınız olması yeterli olacaktır. Diğer sektörlerde bu kadar kolay bir başlangıç olmuyor. Tanıdığım ve takip ettiğim bir çok kişi evden bir şirket bile kurmadan yurtdışında firma veya şahıslara iş yaparak buradaki bir çok büyük şirketin verdiği maaşlardan fazla kazançlar elde edebiliyor. O yüzden sadece sigortalı bir çalışan olarak çalışmayı da hedeflemeyiniz derim 🙂

16- Bu bölümü bitirerek devlette iş bulabilir miyim ?

Devlet dairelerinde memur olarak çalışmak isteyen arkadaşlar bölümün atamalarını merak ediyor. Bende ara ara takip ediyorum ama genelde alımlarda bilgisayar müh. ve benzer alanlarda alım oluyor. Fakat dönem dönem alımlarda mevcut. Hatta şöyle bir madde de oluyor. SGK hizmet dökümü ile şu kadar yıl şu görevde çalışmış kişilerde başvurabilir deniliyor. Yani diplomayı sormayıp alaylı kişilerinde alımına olanak sağlanıyor. Yani bu diploma olsun olmasın siz bu sektörde bir şekilde çalışırsanız devlette iş bulma imkanınız olacaktır.

Web tasarım ve kodlama ile ilgili webmaster olarak alım yapan devlete bağlı kurumlarda sözleşmeli personel alımınıda geçen sene denk gelmiştim.

17 – Çalışan birisi olarak bu bölümü okuyabilir miyim ?

Bu bölüm açık öğretim olduğu için okula gitme zorunluluğu gibi bir şey yok. Yani çalışın veya çalışmayın bu bölümü okuyabilirsiniz. Bende çalışan birisi olarak bu bölümden mezun olup şu anda bilgisayar mühendisliği 3. sınıfı okuyorum. Evli ve çocuklu bir bireyim ve mecburi çalışma zorunluluğumda bulunuyor. Yani çalışmak engel değil o yüzden onu kendinize sakın bahane olarak görmeyin.

18- Programlama ve grafik tasarım gibi uygulamalı derslerin soruları nasıl oluyor ?

Programlama sorularında sizlere bazı kodları yazılmış yerde ara boşluklu yerlerin doldurulması, bazı isterlerin nasıl hangi kodla yapılabileceği gibi sorular soruluyor. Örneğin ekrana metin yazdırmak için php’de hangi kod kullanılıyor. Ya da 10 kere ekrana şu yazıyı bastırmak için hangi kod kullanılmalı gibi.

Grafik tasarım dersinde ise hangi programla hangi işlevin yapılabilleceğini, işte programda yapılmasını istenen bir düzenlemenin hangi araçla yapılabilir olduğu gibi sorular soruluyor.

19- Bölümde birinci sınıfta okuyorum. İkinci dönem gelecek yılın derslerini de aldım ve dördüncü dönemden sadece bir dersim kaldı. O bir dersi yaz okulunda alıp erken mezun olabilir miyim? Üstten ders almanın faydası nedir?

Şimdi burada arkadaşımız okulu erken bitirme derdinde. Evet erken bitirme imkanları böyle üstten alarak, yaz okulu ile vs. oluyor. Yaz okulunda sizin kaldığınız dersleri tekrar alma veya yetiyorsa kredinizle üstten ders alma imkanı oluyor. Bu sayede okulu erken bitirme şansınız var. Eğer erken bitirirseniz hedeflerinize daha kısa süred e ulaşırsanız ya da DGS’ye girecekseniz erken bitirme durumunda DGS sınavına kadar artık DGS’ye yönelik ders çalışma fırsatınız olur. Tabi erken bitirmek sabır ve özveri işidir. Yorucu olacaktır ama yapabiliyorsanız iyidir. Ortalamayı düşürmeden yapabilirseniz yapın derim.

20- Web Tasarım ve Kodlama bölümüne tercih mi yapıyoruz yoksa direk kayıt mı oluyoruz ?

Arkadaşlar eğer 2. üniversite kapsamında yani daha önce mezuniyetiniz varsa veya okuyorsanız direk kayıt yaptırıyorsunuz. Kayıt dönemlerine Anadolu Üniversitesi AÖF sitesinden takip edebilirsiniz. Eğer ilk defa bir üniversiteye yazılacaksanız, üniversite giriş sınavından aldığınız puan ile tercih yaparak kayıt olabilirsiniz.

21- Ücretlendirme (harç) yıllık mı yoksa sadece sınavlarda mı ödeniyor ?

İkinci üniversite kapsamında okuduğunuzda dönemlik harç ücreti ödüyorsunuz. Normalde devlet üniversitelerinde harç ödemesi yok ama AÖF’de ödemeniz gerekiyor. Harç ücretini yatırırken hesaplaması aldığınız derse göre belirleniyor. Yani siz ne kadar ders alırsanız o kadar ödeme yapacaksınız. Sepete ekle sonra öde mantığıyla 🙂

Dersten kaldığınızda gelecek dönem tekrar alırken yine hesaplanıyor yani dersten kalmak zamana da zarar cebe de zarar 🙂 Sınavlar için ücret yok siz sonuçta normal okulun sınavına giriyor oluyorsunuz. Sadece dönem başı 1 kerelik ödeme yapıyorsunuz. 2 yılda 4 dönem olacağı için 4 kere ödemeniz var. Bu ödemelerde çok fazla değil hatırladığım kadarıyla.

22- DGS ile tercih yaparken neden İngilizce bölüm tercih etmediniz ?

Ben tercih etmek istedim ama maalesef puanım yeterli olmadı. Farklı üniversitelerde bana uzak olduğu için Ankara Üniversitesini tercih ettim. %100 ingilizce bölüm tercih edebilirseniz çok iyi olur. Çünkü okul bitince ilk iş sizden ingilizce sınav puanı isteyecekler. Benim gibi senelerdir uğraşıp alamayanlar her ne kadar konuda iyi olsanızda bu ingilizce puanına takılacaksınız. Eğer %100 ingilizce bölümden mezun olursanız çoğu özel ve kamu kurumu ingilizce puan sormuyorlar yani muaf olmuş oluyorsunuz. Daha öncede bahsettiğim gibi ingilizce önemli olduğu için ve okurken geliştirirseniz her türlü karda olursunuz. O yüzden İngilizce bölümü tavsiye ederim.

Evet arkadaşlar bana gelen sorularınıza göre yanıtladım umarım biraz da olsa zihninizde bir şeylerin oturmasına yardımcı olmuştur. Eğer sizlerden farklı sorular gelirse bu serinin devamını yine hazırlayabilirim. Gelecek haftalarda DGS ile ilgili de detaylı bir soru cevap düşünüyorum. Yine AÖF ve DGS ile sorularınızı aşağıdaki yorumlardan yazmanızı rica ediyorum. En hızlı şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Bu arada kanala abone olup, bu videoyu beğenirseniz memnun olurum.

Görüşmek üzere..