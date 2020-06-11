BİM 12 – 18 Haziran Arası Elektronik Aktüel Ürünler

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim, her hafta belirli ürünlerde kampanyalı ve sınırlı sayıda olmak üzere çeşitli indirimler yapmakta. Aktüel ürünler olarak geçen listede bu hafta yine birbirinden farklı elektronik ürünler yer alıyor. 12 Haziran – 18 Haziran tarihleri arasında BİM mağazalarından alınabilecek ürünleri incelersek;

Dijitsu 50 İnç Uydu Alıcılı Televizyon

Yerli üretim olan bu televizyonun ekran boyutu 50 inç büyüklüğünde olup kendiliğinden bir uydu alıcıya sahip. Ultra HD 4K yayın yapma özelliğine sahip olan televizyonun USB ve HDMI girişleri bulunuyor. Televizyon 2 yıl boyunca garantili olup Aktüel ürünler kapsamında satış fiyatı 1.999,99 TL olarak geçiyor. Kredi kartına 12 taksit olacak şekilde alınabiliyor.

Airmaster Drone Corby SD01

Son dönemlerin trend elektronik hobisi olan Drone pilotluğuna merak saldıysanız profesyonel olmadan önce amatör uçuşlar gerçekleştirebileceğiniz bir drone, Bim’de bu hafta oldukça uygun bir fiyattan satışa çıkıyor. 199 TL’den satışa sunulan Drone, kredi kartına 6 ay taksitle alınabiliyor. Havada sabitlenme ve otomatik kalkış, iniş özelliklerine sahip bu cihazı 12 – 18 Haziran tarihleri arasında BİM mağazalarından alabilirsiniz. Drone fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip olup akıllı cep telefonları ile de yönlendirilebilir yapıya sahip.

Smart Pro Akıllı Bileklik

Aktüel ürünler kapsamında satışa sunulan ve ilgi çekici ürünlerin başında gelen akıllı bileklik sadece 49 TL’lik fiyatı ile birçok müşterinin dikkatini çekeceği kesin. 2 saatte şarj olabilen ve 90 mAh batarya gücüne sahip olan bu akıllı bilekliğin özellikleri ise; adım sayar, kalori ölçer, mesaj bildirimleri, kat edilen mesafe gibi verileri ölçebilmesi ve bunu telefonunuzla senkronize bir şekilde gerçekleştirebilmesi. Bağlantı için Bluetooth 4.0 kullanan bu cihaz spor yaptığınız zamanlarda oldukça işinize yarayacak.

Aktüel Ürünler Fırsat Ürünü: Taşınabilir Şarj Aleti

Dexim markalı 10.000 mAh gücünde taşınabilir şarj aletini de bu hafta satışa sunan Bim, dışarıda telefon şarjı kısa sürede bitenlerin can simidi olacağı şekilde yardımına koşuyor. Evet 10.000 mAh çok fazla bir güç sağlamasa da 3 kez telefonunuzu rahatlıkla tam şarj edebilirsiniz. Satış fiyatı ise 49,90 TL olarak sunulacak.

Hometech Mıknatıslı Mikrofonlu Kulaklık

Hem bütçeme uygun olsun hem de güzel bir kulaklığım olsun diyorsanız bu hafta Bim’i ziyaret etmek mantıklı olacaktır. 20 TL satış fiyatı ile sunulan kulaklıkla yüksek ses kalitesi ve çağrı yanıtlama, sonlandırma tuşları ile fonksiyonel bir kulaklığın keyfine varacaksınız.