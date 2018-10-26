10Gb Ramli Telefon Olur Mu?

Ram konusunda çığır açan yeni bir model tanıtıldı. 10Gb ram mi olur demeyin. Xiaomi bu konuda bir ilk olacak ve 10Gb ramli telefonunu gözümüzün içine sokacak. İşte detaylar.

Xiaomi’nin uzun zamandır Black Shark 2 diye biline telefonunun adı, Xiaomi Black Shark Helo oldu. Bu telefon oyuncu telefonu olarak duyuruldu. Gelin oyuncu telefonu kategorisine girmesini sağlayan özellikleri neler onlara bir bakalım.

Snapdragon 845 işlemci ile karşınızda.

6, 8, 10Gb ram seçenekleri olacak. Fiyat konusunda ram seçenekleri belirleyici olacak.

6.01 inç AMOLED ekranda 2160×1080 piksel çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacak. Lakin 60hz ekran yenileme hızı sunuyor. Razer cephesine baktığımız zaman bunu 120hz olarak sunuyor.

3 farklı kamerası bulunuyor. 2 arka 1 ön kamera. Ama bu oyunlar için ne kadar gerekli bilemem.

Depolama seçenekleri 128 ve 256Gb olarak ikiye ayrılıyor ve oyunlar için ikisi de yeterli olacaktır.

Batarya olarak 4000mAH eklenmiş. Bir oyunu uzun süre oynamak için yeterli olacaktır.

Çift soğutma sistemi

Oyuncu telefonu için yeterli özelliklere sahip diyebiliriz. Razer Phone’da gördüğünüz arka kısımda logo olayı ve aydınlatma Black Shark Helo ‘da da var. Orası hiç bekletilmeden kopyalanmış.

Fiyat kısmında ise cihazın 460 ile 600 $ arası seçeneklerinin olması bekleniyor.