Bilmeceler eğlenceli oldukları kadar eğitici ve geliştirici de olabiliyor. Bilmecelerin en büyük etkilerinden olan zihni farklı kullanma yetisi kazanmaya başlamalarının yanında eğlenceli zaman da geçiriyorlar.
Sizin için hazırladığımız 1. sınıf öğrencilerinin seveceği bilmecelerle çocuklarınız hem eğlendirip hem de geliştirebilirsiniz.
Bilmece: Benim adım iki hece, çalışırım gündüz gece
Cevap: Saat
Bilmece: Çekirdeği dışında olan meyve hangisidir?
Cevap: Çilek
Bilmece: Kirpi kaktüse çarpmış, ne demiş?
Cevap: Anne, sen misin?
Bilmece: Matematik kitabı Türkçe kitabına ne demiş?
Cevap: Çok problemim var çokkk
Bilmece: Dışı var içi yok, dayak yer, suçu yok
Cevap: Top
Bilmece: İki koyun nasıl uyur?
Cevap: Koyun Koyuna
Bilmece: İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim.
Cevap: Testere
Bilmece: Doktor verdi, Ben içtim. Çabucak iyileştim.
Cevap: İlaç
Bilmece: Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
Cevap: Yıldız
Bilmece: Hangi cüzdanda para bulunmaz?
Cevap: Nüfus Cüzdanında
Umarım sizin için hazırladığımız 1. sınıf öğrencilerinin seveceği basit bilmeceleri beğenmişlerdir. Bu kadarın size yetmeyeceğini biliyorum. O yüzden içeriğin başındaki bağlantıyı kullanarak çok daha fazlasının bulunduğu bilmece.co‘ya ulaşabilirsiniz.
Kimler Neler Demiş?