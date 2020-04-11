Bilmeceler eğlenceli oldukları kadar eğitici ve geliştirici de olabiliyor. Bilmecelerin en büyük etkilerinden olan zihni farklı kullanma yetisi kazanmaya başlamalarının yanında eğlenceli zaman da geçiriyorlar.

Sizin için hazırladığımız 1. sınıf öğrencilerinin seveceği bilmecelerle çocuklarınız hem eğlendirip hem de geliştirebilirsiniz.

Bilmece: Benim adım iki hece, çalışırım gündüz gece

Cevap: Saat

Bilmece: Çekirdeği dışında olan meyve hangisidir?

Cevap: Çilek

Bilmece: Kirpi kaktüse çarpmış, ne demiş?

Cevap: Anne, sen misin?

Bilmece: Matematik kitabı Türkçe kitabına ne demiş?

Cevap: Çok problemim var çokkk

Bilmece: Dışı var içi yok, dayak yer, suçu yok

Cevap: Top

Bilmece: İki koyun nasıl uyur?

Cevap: Koyun Koyuna

Bilmece: İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim.

Cevap: Testere

Bilmece: Doktor verdi, Ben içtim. Çabucak iyileştim.

Cevap: İlaç

Bilmece: Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.

Cevap: Yıldız

Bilmece: Hangi cüzdanda para bulunmaz?

Cevap: Nüfus Cüzdanında

Umarım sizin için hazırladığımız 1. sınıf öğrencilerinin seveceği basit bilmeceleri beğenmişlerdir. Bu kadarın size yetmeyeceğini biliyorum. O yüzden içeriğin başındaki bağlantıyı kullanarak çok daha fazlasının bulunduğu bilmece.co‘ya ulaşabilirsiniz.