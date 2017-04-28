Yeni Samsung Galaxy Note 7 Tekrar Piyasaya Giriyor

Samsung’un sorunlar üstüne sorun çıkartan Galaxy Note 7’si piyasadan toplanmıştı. Geri çekilen cihazların arından gelen haberlere göre Note 7 kendini düzeltmiş bir şekilde piyasaya tekrar girmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen Note 7’nin Güney Kore’de 620 dolardan satışa sunulacağı kesinleşti gibi. İlk olarak piyasaya sürüldüğünde 875 dolardan piyasaya sürülen Note 7 250 dolar daha ucuza satılacak. Hatalarını telafi etmek istercesine yeni girişimlerde bulunan Samsung dileriz bu fiyattan ülkemizde de cihazını satışa sunar. Ancak Note 7’nin kullanıcılarına yaşattığı bunca şeyden sonra ülkemizde tekrar tercih edileceği de muamma.

Samsung’un kırmızı kalemle çizilen telefonu Note 7 bakalım piyasaya sürüldüğünce kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak?