Yeni Nokia 3310’un Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı!

Nokia’nın efsanelerinden 3310’un yeni versiyonu geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresinde tanıtılmıştı. Tanıtılan cihazla ilgili sadece özellikleri bizlerle paylaşılmıştı. Şimdi ise ne zaman piyasada olacağı ve cihazı insanların kaç para ödeyerek alabileceği açıklandı.

MWC 2017’de tanıtılan cihazın çıkış tarihi 2017’nin ikinci çeyreği olarak belirlendi. Cihazın satış fiyatı konusunda ise bir kararsızlık aldı başını gidiyor. Önceleri cihazın 49 euro ile piyasada satışa çıkacağını söyleyen şirket şimdi ise bu fiyatı 10 euro arttırarak 59 euro yaptı. Sanırım cihazına çok güvenen şirket bu fiyat artışının müşterileri etkilemeyeceğini düşünüyor. Haksız da sayılmazlar. Zamanının efsane telefonlarından Nokia 3310 sırf geçmişi yad etmek için bile alınabilir bir cihaz.