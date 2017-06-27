Yeni Android Sürümü O’nun Açılımı Nedir?

Google’ın işletim sistemine tatlı isimleri verdiğini biliyoruz. Yeni çıkan Android sürümüne de O ismini vemişler. Muhtemelen yine bir tatlı ismi. Acaba bu sefer neyi temsil ediyor?

Google Android’in yeni sürümüne çoğu yerde Android OC adıyla anmış. Bu da demek oluyor ki Oatmeal Cookie. Yani yulaflı kurabiye anlamına geliyor. Google geleneği bu defa da bozmamış. Android OC aynı zamanda Adnroid 8 adıyla anılacak. Şimdilik Android OC’nin ne anlama geldiği konusundan fazla bilgi veremiyoruz. Hatta verdiğimiz bilgi de çoğunluğun tahmininden oluşan bir bilgi. Android 8 piyasaya sürülmeden daha fazla bilgi vermek yanlış olur. Bu yıl içinde Android 7 ile ilgili daha geniş bilgiler ile karşınızda olacağız.