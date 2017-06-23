Xiaomi Türkiye Pazarına Girmek İçin Hazırlanıyor

Çin’in en büyük isimlerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde Yunanistan pazarına girmişti. Yunanistan pazarından sonra şimdi de Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde resmi olarak satış yapmamasına rağmen distribütör firmalar aracılığı ile ülkemizde satış yapan Xiaomi artık resmi olarak ülkemize geliyor. Markanın son telefonu Mi 6 ülkemizde hepsiburada.com aracılığı ile ön siparişe açılmıştı. Daha ülkemize gelmeden tükenen cihaz yok sattı. Tüm bu olanlardan görünen odur ki bu marka ülkemizde çok sevildi. Hem fiyat olarak uygun hem de özellik olarak oldukça yüksek olan Xiaomi cihazları resmi olarak satılmaya başlanırsa daha büyük başarı elde edeceğe benziyor.

Xiaomi’nin henüz bir girişimi söz konusu değil, ancak kısa zaman içinde resmi olarak ülkemize geleceği konusunda güçlü kaynaklardan gelen haberler var.