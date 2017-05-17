Xiaomi Mi 6 Videolu İnceleme

Çinli markalardan biri olan Xiaomi oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye pazarına yeni girmiş sayılan Xiaomi markasının son cihazlarından biri olan Mi 6 modelinin videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak dilerseniz öncelikle Mi 6’nın özelliklerinden sizlere bahsedelim.
Mi 6’nın teknik özellikleri şöyle:
- 5.15 inç IPC LCD 1080 x 1920 piksel ekran (428 PPI),
- Snapdragon 835 işlemci (4x 2.45GHz – 4×1.9 GHz),
- Adreno 540 grafik işlemcisi,
- 6 GB RAM,
- 64 ve 128 GB depolama seçenekleri,
- 12 MP çift arka kamera,
- 8 MP ön kamera,
- Android 7.1.1 işletim sistemi,
- 3350 mAh batarya.
Bu özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 6’nın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.
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