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Xiaomi Mi 6 Videolu İnceleme


13 saat önce
Yazar Tarık
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Çinli markalardan biri olan Xiaomi oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye pazarına yeni girmiş sayılan Xiaomi markasının son cihazlarından biri olan Mi 6 modelinin videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak dilerseniz öncelikle Mi 6’nın özelliklerinden sizlere bahsedelim.

Mi 6’nın teknik özellikleri şöyle:

  • 5.15 inç IPC LCD 1080 x 1920 piksel ekran (428 PPI),
  • Snapdragon 835 işlemci (4x 2.45GHz – 4×1.9 GHz),
  • Adreno 540 grafik işlemcisi,
  • 6 GB RAM,
  • 64 ve 128 GB depolama seçenekleri,
  • 12 MP çift arka kamera,
  • 8 MP ön kamera,
  • Android 7.1.1 işletim sistemi,
  • 3350 mAh batarya.

Bu özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 6’nın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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