Xiaomi Mi 6 Videolu İnceleme

Çinli markalardan biri olan Xiaomi oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye pazarına yeni girmiş sayılan Xiaomi markasının son cihazlarından biri olan Mi 6 modelinin videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak dilerseniz öncelikle Mi 6’nın özelliklerinden sizlere bahsedelim.

Mi 6’nın teknik özellikleri şöyle:

5.15 inç IPC LCD 1080 x 1920 piksel ekran (428 PPI),

Snapdragon 835 işlemci (4x 2.45GHz – 4×1.9 GHz),

Adreno 540 grafik işlemcisi,

6 GB RAM,

64 ve 128 GB depolama seçenekleri,

12 MP çift arka kamera,

8 MP ön kamera,

Android 7.1.1 işletim sistemi,

3350 mAh batarya.

Bu özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 6’nın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.