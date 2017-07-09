WordPress’te Blog Nasıl Açılır?

WordPress’te ücretsiz blog oluşturmak son derece basittir. Birkaç adımda ücretsiz bir şekilde blogunuzu oluşturabilir, içerik paylaşmaya devam edebilirsiniz.

WordPress’te blog oluşturmak için;

Önce bu bağlantıya gidin.

Ardından web sitesi oluştur butonuna tıklayın.

Oluştur dediğiniz zaman karşınıza blog sitenizin ana sayfasının nasıl görüneceğini seçin.

Bu adımdan sonra tema seçimini yapacaksınız. Temanızı seçip devam edin.

Temanın ardından alan adı seçimini yapacaksınız. Şimdilik ücretsiz bir alan adı seçeceksiniz. Yani sonu wordpress.com ile bitecek.

Bunun ardından wordpress paketlerinden birini seçin. Amacınıza göre istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Bundan sonra da mail adresiniz, kullanıcı adınız ve şifreniz belirlenecek. Bunları belirleyip oluştur deyin.

Tüm bunları yaptıktan sonra mail adresinize bir doğrulama maili gelecek. Oradan doğrulayıp blogunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.