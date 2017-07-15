Winrar Programı İle Dosyalarınızı Nasıl Sıkıştırırsınız?

Bilgisayarlarla ister yakından alakalı olun ister olmayın az da olsa bilgisayar kullanıyorsanız sıkıştırma işlemine bir gün ihtiyacınız olacaktır. Bu sebepten dolayı sizlere en çok kullanılan rar programı ile sıkıştırma işlemini basit bir şekilde nasıl yapacağınızı anlatacağım.

Öncelikle Winrar programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Winrar’ı bedava indirmeniz mümkün.

Winrar’ı indirip kurduğunuz zaman masa üstüne sağ tıkladığınızda yeni butonunun üzerine geldiğinizde Winrar butonunu göreceksiniz. Winrar’ın üzerine tıkladığınız zaman masa üstüne yeni bir Winrar dosyası gelecek.

Masa üstünüze oluşan Winrar’ın içerisinde hangi dosyanızı atarsanız atın sıkıştırmış olursunuz.

Sıkıştırma yapmanın bir başka yolu da sıkıştırma yapmak istediğiniz dosyanın üzerine sağ tıklayın. Yine göreceksiniz ki Winrar butonu karşınıza gelecek. Winrar’ın üzerine farenizi götürdüğünüz zaman yeni butonlar karşınıza serilecek.

Yeni çıkan butonlardan “arşive ekle” seçeneğini seçerseniz sıkıştırma işlemi başlayacaktır.

Winrar ile sıkıştırma yöntemi anlatımımızın burada sonuna geldik. Umarım eklediğimiz görsellerle birlikte bu işi kolayca başarırsınız.

Görsel Kaynak: Depositphotos