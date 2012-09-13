Windows’u Güncellemeleri Yapmadan Nasıl Kapatırız?

En acil zamanlarda Windows güncelleme yapıyor ve biz kullanıcılar bu yüzden bilgisayarımızı kapatamıyoruz. Bilgisayarımızı normal olarak kapattığımızda güncelleştirmenin bitmesini beklememiz gerekiyor ve bu olayda bazen çok uzun sürüyor. Her kullanıcın başına gelmiştir bu olay. Peki, bu sıkıntıdan nasıl kurtulabiliriz?

Aslında yapacağımız işlem oldukça basit. Açık olan bütün pencereleri kapatın ve masaüstünüze gelin. Alt+F4 tuş kombinasyonuna tıklayın (bu olay açık olan pencerelerinizi de kapatabileceğiniz bir kısa yol).Karşınıza şu şekilde bir ekran gelecektir.

Bu ekran geldikten sonra ‘Shut down’ (kapat) seçeneğini seçiyoruz ve bilgisayarınız artık güncellemeleri yapmadan kapanacaktır. Bu şekilde yaptığımız en güzel olayı ise bilgisayarınıza yüklenecek olan güncellemenin kaybolması ve kullanıcıya bu herhangi bir şekilde sorun yaşatmaması. Bilgisayarı tekrar açtığımızda kapatırken tekrar güncelleştirmeleri yapıyor. İşimiz acil olmadığın zaman güncelleştirmeleri güzelce yükleyebiliriz. Bu işlem Windows’un bize sunduğu avantajlardan sadece bir tanesi. Artık acil bir işiniz çıktığında bu sorun ile karşılaşmazsınız ve vakit kaybetmezsiniz.

Çok geçmiş olsun.