Windows 10’da Yazıları, Simgeleri ve Diğer Unsurları Büyütme

Windows 10 kullanıcıları için hazırladığımız bu yazımızda sizlere simgeleri, yazıları ve diğer unsurları nasıl büyüteceğinizi anlatacağız. Genelde yaşlı insanlar büyük simgeleri sever. Ya da zevk meselesi yüzünden büyük simge kullanmak isteyebilirsiniz. Veya Full HD ekran kullanıyorsanız simgeler ekstra küçük oluyor. Bunu önlemek için de simge ve yazı büyütme işlemine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Peki Windows 10’da büyütme işlemi nasıl yapılır?

Önce masa üstüne boş bir yere sağ tıklayın.

Karşınıza gelen menüde “görüntü ayarları” veya “display settings” kısmına tıklayın.

Görüntü ayarlarına girdiğiniz zaman en üstte yer alan “görüntüleme” sekmesine tıklayın. Bir diğer adıyla “display” yazacaktır.

Görüntüleme sekmesinde kaydırılabilir bir bar olacak. Normali % 150’dir. Yanlış hatırlamıyorsam % 250’ye kadar büyütebilirsiniz.

Bu ayarı yaptıktan sonra simgeleriniz, yazılarınız ve diğerleri büyüyecektir.