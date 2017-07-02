Windows 10’da Pin Parolası Nasıl Kaldırılır?

Windows 10’da basit bir şekilde parola eklemek mümkün, ancak kaldırma işlemine gelince işler biraz sıkıntılı hale geliyor. Çünkü Micrsoft parolayı kaldır butonunu koymayı unutmuş. Peki, bu parolayı kaldırmanıza engel mi? Elbette hayır.

Windows 10’da parolayı kaldırmak için;

Ayarlar seçeneğinden oturum açma seçenekleri sekmesine gidin.

Sağ tarafta yer alan pin ekle seçeneğinin yanında yer alan pini unuttum seçeneğini seçin.

Şimdiki aşamada hesap parolanızı doğrulayacaksınız.

Ardından pin ayarlama ekranında iken pin girmek yerine iptal seçeneğine tıklayacaksınız.

İptal dediğiniz zaman parolanız kaldırılmış olacak.

Parolayı bu şekilde iptal edebilirsiniz.