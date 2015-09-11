Windows 10’da Otomatik Sürücü Yüklemeyi Devre Dışı Bırakmak

Windows 10’un özelliklerinden biri de sürücüleri otomatik yükleyebilmesi. Normalde cihazlarımıza sürücüleri bazı yazılımlar aracılığıyla yüklüyoruz. Ayrıca internetten direk olarak da yükleyebiliyoruz. Windows 10’da Windows Update aracılığıyla yüklenebiliyor. Bunu otomatik olarak yapıyor. Bazen sürücüler güncellenince bilgisayarın uzuvları eskisinden kötü hale geliyor. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bu yazımızda bunu anlatacağız.

Sürücü güncellemeyi devre dışı bırakmak için;

Denetim Masası\Donanım ve Ses\Aygıtlar ve Yazıcılar yolunu izleyerek bilgisayar simgesine sağ tıklayın. Ardından aygıt yükleme ayarlarına tıklayın.

Karşınıza aygıt yükleme ayarları gelecek. Orada Hayır, ne yapılacağını benim seçmeme izin ver seçeneğini işaretleyin.

Hayır, ne yapılacağını benim seçmeme izin ver seçeneğini işaretlediğiniz zaman her şey bitmiyor. Karşınıza yeni seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasında Hiçbir zaman Windows Update’ten sürücü yazılımı yükleme seçeneği yer alacak. Tam da istediğimiz seçenek bu. Bu seçeneği işaretledikten sonra yaptığınız işlemleri kaydedin.

Windows Update merkezinden otomatik sürücü yüklemelerini bu şekilde iptal edebilirsiniz. Sizin için sıkıntı çıkartmayacak olan sürücüleri güncelleyebilirsiniz.