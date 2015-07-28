Windows 10 ve Görüşlerim

Dünyada en çok tercih edilen işletim sistemlerinden olan Windows’a ait son sürümü Windows 10’u Microsoft TR sayesinde tanışma fırsatım oldu. Yaklaşık 2 haftadır bende olan Windows 10 yüklü Dell Tablet ile ufaktan incelemelere başladım.

Öncelikle performans, tasarım, kullanabilirlik ve uyum konularında detaylı incelemeler yapacağım. Ev taşıma ve bayram nedeniyle maalesef fazla zamanım olmadı. Artık uygun vakitlerde detaylı bir inceleme ile sizlere Windows 10’un özelliklerinden bahsedeceğim. Zaten yakında sizlerle de paylaşılacak 10 ile beraber test edeceğiz.

Bu arada bina yeni olduğu için internet bağlantısı için hat olmadığı için yapamıyorum. Bu yüzden bazı şeyleri test edemeyebilirim. Mobil internette bir yere kadar 🙁