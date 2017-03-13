Windows 10 İle Gelen Yeni Klavye Kısayolları

Windows sistem kullanıyorsanız işinizi kısayollarla çabucak halledebilirsiniz. Bu konuda kendini her geçen gün geliştiren Microsoft Windows 10’a yeni kısayollar ekledi. Bu yazımızda eski kısayollar ile Windows 10 ile gelen kısayolları paylaşacağız.

Öncelikle Windows 10’dan önce var olan kısayolları paylaşalım.

Windows tuşu: Başlat menüsünü aç

Windows + X: Başlat menüsünün sağ tuş menüsünü aç

Windows + sol veya sağ ok: Etkin pencereyi ekranın sol veya sağına sabitle

Windows + E: Dosya Gezgini’ni aç

Windows + L: Masaüstünü kilitle

Alt + Print Screen: Şu anki pencerenin görüntüsünü panoya kopyala

Windows + Print Screen: Tüm ekranın görüntüsünü al ve Resimler\Ekran Görüntüleri klasörüne kaydet.

Windows 10 ile yeni eklenen kısa yollar ise şunlar.

Windows + A: Hızlı işlem merkezini aç

Windows + C: Sesli komutlar için Cortana’yı aç

Windows + I: Ayarlar uygulamasını aç

Windows + Tab: Görev görünümünü aç

Windows + Ctrl + D: Yeni sanal masaüstü oluştur

Windows + Ctrl + F4: Şu anki masaüstünü kapat

Windows + Ctrl + sol veya sağ ok: Sanal masaüstleri arasında geçiş yap

Windows 10’un yeni özelliklerine alıştıysanız yeni kısayollara alışmanız zor olmayacaktır.