Windows 10 İle Gelen Yeni Klavye Kısayolları

Windows sistem kullanıyorsanız işinizi kısayollarla çabucak halledebilirsiniz. Bu konuda kendini her geçen gün geliştiren Microsoft Windows 10’a yeni kısayollar ekledi. Bu yazımızda eski kısayollar ile Windows 10 ile gelen kısayolları paylaşacağız.
Öncelikle Windows 10’dan önce var olan kısayolları paylaşalım.
- Windows tuşu: Başlat menüsünü aç
- Windows + X: Başlat menüsünün sağ tuş menüsünü aç
- Windows + sol veya sağ ok: Etkin pencereyi ekranın sol veya sağına sabitle
- Windows + E: Dosya Gezgini’ni aç
- Windows + L: Masaüstünü kilitle
- Alt + Print Screen: Şu anki pencerenin görüntüsünü panoya kopyala
- Windows + Print Screen: Tüm ekranın görüntüsünü al ve Resimler\Ekran Görüntüleri klasörüne kaydet.
Windows 10 ile yeni eklenen kısa yollar ise şunlar.
- Windows + A: Hızlı işlem merkezini aç
- Windows + C: Sesli komutlar için Cortana’yı aç
- Windows + I: Ayarlar uygulamasını aç
- Windows + Tab: Görev görünümünü aç
- Windows + Ctrl + D: Yeni sanal masaüstü oluştur
- Windows + Ctrl + F4: Şu anki masaüstünü kapat
- Windows + Ctrl + sol veya sağ ok: Sanal masaüstleri arasında geçiş yap
Windows 10’un yeni özelliklerine alıştıysanız yeni kısayollara alışmanız zor olmayacaktır.
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