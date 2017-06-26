Whatsapp’tan Dosya Gönderimi Konusunda Özgürlük Vaadi

Popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’a kısa zaman içerisinde devrim gibi bir yenilik gelecek. Facebook’tan gelen resmi açıklamaya göre Whatsapp’ın dosya gönderimi konusundaki kısıtlılıkları ortadan kalkacak.

Henüz hangi boyutlara kadar dosya gönderebileceğimizi bilmesek de iOS için kullanılan Whatsapp’ın 128 MB, Android için kullanılan Whatsapp’ın da 100 MB gibi bir sınıra ulaşabileceğini biliyoruz. Facebook’tan gelen açıklamada sadece dosya boyutu konusunda yaşanan sıkıntının ortadan kalkacağı konusunda. Ancak yakın zamanda güncellemeyle birlikte sınırın ne kadar kalktığını göreceğiz.

Whatsapp dosya boyutu konusunda kullanıcılara sıkıntı yaşatmama vaadi yakın zamanda gerçek olacak gibi.