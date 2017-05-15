Whatsapp’ta Sohbet Nasıl Sessize Alınır?

Whatsapp’ta özellikle gruplardan sürekli mesaj geliyorsa ve bu sesler sizi sinirlendiriyorsa sohbeti sessize almanızda fayda var. Sohbeti sessize aldığınız zaman mesaj gelse bile hiçbir şekilde bildirim almazsınız. Peki, sohbeti nasıl sessize alırsınız?

Sohbeti sessize almak için;

Öncelikle Whatsapp’a girin.

Ardından sohbetin üzerine dokunup sola doğru kaydırın.

Orada diğer seçeneği çıkacak. Diğere tıklayın.

Diğere tıkladığınız zaman sessiz seçeneğini göreceksiniz. Sessiz seçeneğine tıklayın.

Sessiz seçeneğine tıkladığınız zaman da ne kadar süreyle sohbeti sessize almak istediğinizi soruyor. Onu belirleyip seçin. Ardından sohbetiniz belirlediğiniz zaman kadar sessiz kalsın.

Whatsapp’a girmediğiniz sürece gelen mesajların hiçbirinden haberdar olmazsınız.