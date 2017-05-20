Whatsapp’a Yeni Güncelleme Geldi

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp geçtiğimiz günlerde bir güncelleme aldı. Ufak tefek iyileştirmelerin yanında bir de mesaj sabitleme özelliği uygulamaya eklendi.

Whatsapp’ı kullanmanızı kolaylaştıracak bir özellik olan mesaj sabitleme özelliği son güncellemeyle Whatsapp’taki yerini aldı. Peki, mesaj sabitleme özelliği nedir? Mesaj sabitleme özelliği sohbetinizi hızlıca bulmanıza yardımcı olmak için geliştirildi. Peki, mesaj sabitleme özelliğini nasıl kullanırsınız? Mesaj sabitleme özelliğini kullanmak için mesaj kutusunun üstüne basılı tutun. Ardından üst kısımda karşınıza çıkan raptiye işaretine tıklıyorsunuz. Mesajınız sabitlenmiş oluyor. Sabitlemeyi kaldırmak için de aynı adımları uyguluyorsunuz.

Ufak tefek güncellemelerle kendini daha kullanışlı hale getirmeye çalışan Whatsapp bu gidişle liderliği elinden bırakmayacak gibi.