Whatsapp’a Dev Gibi İki Yeni Özellik

Anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yenilikleriyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu defa beta sürümüyle kullanıma açtığı iki yeni özellik kendinden uzun süre söz ettireceğe benziyor.

Uzun zamandır beklenen gönderilen mesajı geri alma ve düzeltme özelliği beta sürümüyle Whatsapp’a eklendi. Akıllı cihazların mağazalarına da yerleştirilmesi an meselesi. Bundan böyle yanlış mesaj gönderdim, keşke şurasını şu şekilde yazsaydım gibi dertleriniz olmayacak. Gönderdiğiniz mesajı ister düzenleyin, isterseniz de komple silin.

Beta sürümüyle kullanıma açılan bir diğer özellik de canlı konum özelliği. Gizlilik açısından endişe duymamıza sebep olsa da izin verilmeden bu özelliğin kullanılamaması içimize su serpiyor. Siz sadece izin verilen kişilerin konumlarına erişebiliyorsunuz. Oldukça faydalı olacak olan bu iki özellik iOS ve Android sistemlerde beta olarak kullanılabiliyor. Öte yandan bu iki özelliğin ne zaman tam olarak beta sürüm dışında kullanılabileceği bilinmiyor.