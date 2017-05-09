Teknoloji Haberleri

WhatsApp Çöktü


3 dakika önce
Yazar Tarık
Yorum Yazınız
3 Kez Okundu

Geçtiğimiz günlerde yarım saatten fazla kullanılamayan Whatsapp dünya genelinde kesintiye uğradı. 1 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan Whatsapp’a bağlanmak kısa bir süreliğine mümkün olmadı.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sayan şunları söyledi: “Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır.” Kısa sürede sorunu çözülen Whatsapp 2 saat içerisinde tekrar kullanılmaya başlandı.

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*