Seyahat etmek, yeni bir yeri görmek için yola çıkmak, hepimiz için heyecan verici bir durum. Uçak seferlerinin artması, ucuz uçak bileti bulmanın kolaylaşması ile birlikte günümüzde daha fazla yolculuk yapılıyor.

Bazen aylar öncesinden planlanan, bazense birkaç günde netleşen seyahat hazırlığı insanı telaşlandırabiliyor. Yolculuğa çıkmadan önce, seyahatin daha iyi geçmesi için bazı önerilere dikkat etmek, sonradan yaşanabilecek olumsuz durumları engelliyor.

Yolculuğa Çıkmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 10 Öneri

Yanınıza az eşya alın

Eğer gerçekten bir gezginseniz, gittiğiniz yer neresi olursa olsun, hedefiniz el bagajı ile sınırlı kalmak olmalı. Seyahate çıkarken, el bagajında taşıyacağınız eşyaları doğru seçmek, tek çantayla oldukça kolay bir yolculuk yapmayı beraberinde getiriyor. Daha az yük taşımak, bagaj sırası beklememek, gidilen yerden daha çok alışveriş yapmak hediyelik eşya getirmek avantajlar arasında.

Seyahat rehberini evde bırakın

Gidilecek yer ile ilgili kalın kitapları yanınıza almanıza gerek yok. Bunun yerine seyahat rehberinde en çok ilginizi çeken ya da işinize yarayacağını düşündüğünüz bölümlerin kopyalarını almak çözüm olabilir. Cep telefonu ile fotoğraflarını çekmek de öneriler arasında.

Çocukların bulunduğu güvenlik kontrolü sırasına girmeyin

Havalimanında yapacağınız doğru tercih zamanı etkili kullanmanıza yardımcı olabilir. Çocuklu aileler ve kat kat giyinen insanların bulunduğu güvenlik kontrolü sırasından uzak durun. Takım elbiseli kişiler, her zaman daha hızlı ve pratik bir biçimde güvenlik kontrolünden geçer. Bu yüzden kuyrukta gözünüz takım elbiselileri arasın.

Türbülansa karşı sallanın

Uçuşlarda türbülans durumu ile karşılaştığınızda hafifçe sallanmak olumsuz etkiyi azaltabilir. Uçağın hareketlerine uygun bir şekilde sallanmanın türbülans hissinden uzaklaştırdığı biliniyor. Çevrenizdekileri umursamadan yapacağınız bu basit hareket, daha rahat bir yolculuk için tercih edilebilir.

Birkaç kelime de olsa yabancı dil öğrenin

Yurtdışı seyahatlerinde, gidilecek ülkenin yerel dilinden birkaç kelime öğrenmek karşılaşabileceğiniz sorunlarda yardım alma ihtimalinizi yükseltiyor. İnsanlar onların dilinden konuşmaya gayret eden yabancılara yardım etmek için daha çok ilgi gösteriyor. Ne demişler: Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkarır.

Kapşonlu şeyler giyin

Kapşonlu giysiler seyahat boyunca karşılaşılabilecek sürprizlere karşı kalkan koruyucu görevi görüyor. Trende, otobüste ya da uçak yolculuğunda uykunuz geldiği anda kapşonu başınıza çekip uykuya dalabilirsiniz. Bu pratik yöntem, rahatsız edici ışıklardan korunmak ya da üşüdüğünüzde de işe yarıyor.

Kulak tıkacı hayat kurtarır

Seyahat sırasında nerede, nasıl bir gürültü ile karşılaşılacağı öngörülemeyen durumlar arasında. Bazı uzun uçak yolculuklarında kanada yakın oturuyorsanız uğultu rahatsız edebiliyor. Kaldığınız otelin yan odasındaki gürültüden ya da uçak yolculuğundaki tüm dış seslerden kulak tıkacı ile uzaklaşmak mümkün.

İnternete bağlanan cihaz taşıyın

Uzun yolculuklarda, birden fazla destinasyonun bulunduğu gezilerde, internete bağlanan bir cihaz taşımak işe yarıyor. Özellikle kablosuz ağa bağlanan ince ve hafif tabletler, online harita, GPS ve mekan önerileri için kullanılabilir. Sık sık şarj sorunu yaşayan akıllı telefonların şarjının bitmesini engellemek için tabletler alternatif seçenekler arasında.

Fazla nakde gerek yok

Çok geri kalmış bir dünya ülkesine gitmediğiniz sürece, yanınızda çok büyük tutarlarda nakit para taşımanıza gerek kalmıyor. Kredi kartlı alışveriş seçeneği ve ATM’den para çekme imkanının olması deste deste parayla dolaşmanızı engelliyor. Her şehrimizde hemen her köşede ATM bulunabiliyor. Gaziantep uçak bileti alıp tatile bu güzel şehrimize gittiğinizi düşünün. Dolayısı ile cebinize nakit doldurmanıza gerek yok. Çoğu yerde kredi kartı geçiyor zaten.

Planlara takılmayın

Seyahatte her detayı planlamak ve bir sonraki adımınızı güven verici olsa da bu durum pek keyifli değil. Seyahatin ana hatlarını belirledikten sonra her şeyi akışına bırakmak eğlenceli ve keyifli anıları da beraberinde getiriyor. Ayrıca herhangi bir planın yarı yolda kalması çok can sıkıcı olabiliyor.

Her adımını planlamadan, önerilere dikkat ederek gerçekleştirilen yolculuk hem daha az hayalkırıklığı hem de daha az sorun anlamına geliyor. Yolculuğa çıkmadan önce önerilere göz atmak hayat kurtarıcı nitelikte. Uygun uçak bileti bularak ekonomik yolculuk yapmak isteyenler https://www.turna.com/ adresinden faydalanabilir.